Les gouvernements du Canada et du Manitoba collaborent pour soutenir les travailleurs touchés par les droits de douane et renforcer la main-d'œuvre

WINNIPEG, MB, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial change rapidement, créant de l'incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Face à ces changements, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : renforcer la solidité et la résilience du pays. Cela requiert une action résolue de la part de tous les ordres de gouvernement pour protéger les emplois, dynamiser les économies locales et permettre aux travailleurs de s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs dont l'emploi a été touché, directement ou indirectement, par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien afin de les aider à s'adapter, à se réorienter et à réussir, grâce à une entente de partenariat annoncée aujourd'hui par la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et en présence du ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois du Manitoba, l'honorable Jamie Moses.

Plus précisément, un montant de 18,2 millions de dollars sera investi sur trois ans dans le cadre de la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Manitoba afin de soutenir les travailleurs et les employeurs des secteurs directement et indirectement touchés par les droits de douane, dont ceux de l'acier, du bois d'œuvre résineux, de l'agriculture, de la fabrication, du transport et de l'entreposage. Ce nouveau financement aidera plus de 2 100 travailleurs du Manitoba à acquérir de nouvelles compétences.

Pour offrir ces mesures de soutien, le Manitoba lance le programme Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Manitoba, qui vise à aider les travailleurs à accéder à la formation et à acquérir de nouvelles compétences, et les employeurs à demeurer concurrentiels et à s'adapter aux conditions du commerce mondial.

Le programme comporte six parcours ciblés pour renforcer les compétences recherchées et soutenir les travailleurs et les entreprises touchés par les droits de douane, ce qui comprend les services d'emploi directs, la formation dans les métiers spécialisés, la formation axée sur le développement des compétences, les mesures de soutien au travail indépendant, les partenariats de formation axée sur la demande et la formation des employés pour aider les entreprises à maintenir et à perfectionner leur main-d'œuvre. Le programme vise à soutenir :

les travailleurs sans emploi cherchant à acquérir de nouvelles compétences pour des emplois recherchés;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé, afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs souhaitant acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur résilience au sein d'entreprises directement touchées par les droits de douane et les fluctuations des marchés mondiaux ou de leurs chaînes d'approvisionnement, ou au sein de collectivités qui dépendent fortement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'entente de partenariat reposera à la fois sur des mécanismes existants et sur des mécanismes nouveaux ou améliorés, et tiendra compte de l'apport des représentants syndicaux et des entreprises. Une collaboration directe avec les entreprises touchées pour protéger les emplois, ainsi qu'un renforcement du partage des données, offriront aux travailleurs touchés par les droits de douane, de même qu'à ceux visés par des accords de Travail partagé, de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de réorientation dans un contexte économique en transition.

Cette approche novatrice traduit l'engagement commun des gouvernements du Canada et du Manitoba à soutenir les Canadiens durant une période d'importants ajustements économiques, tout en bâtissant une main-d'œuvre forte et confiante, une main-d'œuvre en mesure de composer avec l'incertitude mondiale et permettant aux industries de demeurer concurrentielles sur les marchés mondiaux.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne excelle lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. Dans un contexte de transformation du commerce mondial, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. La Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre vise à offrir aux travailleurs les outils et la formation nécessaires pour accéder à de bons emplois, continuer de bâtir des collectivités solides et faire en sorte que le Canada demeure résilient devant les défis mondiaux. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Alors que les marchés mondiaux évoluent, le nouveau gouvernement du Canada protège les travailleurs touchés par les tarifs douaniers et les positionne pour réussir. En collaborant avec le Manitoba, nous aidons les travailleurs des secteurs touchés par les droits de douane à acquérir les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour saisir de nouvelles occasions. Cet investissement renforce les collectivités, soutient de bons emplois, accroît la résilience et améliore la combativité du Canada dans le contexte d'une économie mondiale imprévisible. »

- La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée de Churchill--Keewatinook Aski, l'honorable Rebecca Chartrand

« Dans un contexte d'incertitude persistante causée par les droits de douane, notre gouvernement agit afin de veiller à ce que tous les Manitobains dont les moyens de subsistance sont touchés reçoivent le soutien nécessaire. Cet investissement aidera les travailleurs et les entreprises de notre province touchés par ces droits de douane et s'inscrit dans notre stratégie globale visant à renforcer notre économie en développant une main-d'œuvre solide et qualifiée, essentielle à la construction de notre avenir. »

- Le ministre des Entreprises, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois, l'honorable Jamie Moses,

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Manitoba, les gouvernements du Canada et du Manitoba offrent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforce la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi près de 76 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main ‑ d'œuvre au Manitoba, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 28 000 personnes tous les ans, y compris à : 12 000 personnes qui obtiennent un emploi 6 mois environ après avoir reçu des mesures de soutien; 12 000 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 10 000 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 8 500 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 3 600 apprentis.

d'œuvre au Manitoba, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 28 000 personnes tous les ans, y compris à : À l'échelle du pays, l'entente prépare les travailleurs à saisir de nouvelles possibilités, comme celles qui découleront d'initiatives nationales, notamment en ce qui a trait aux grands projets, au programme Maisons Canada et à la Stratégie industrielle de défense.

En avril 2026, le taux de chômage du Manitoba était de 5 %.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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