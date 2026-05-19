VAL-D'OR, QC, May 19, 2026 Des aéroports sécuritaires et fiables sont indispensables au bien-être économique et social des communautés partout au Canada. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, les aéroports locaux et régionaux constituent des plaques tournantes clés du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux, et des secteurs de l'exploitation des ressources.

L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada renforce la sécurité aérienne et la connectivité à l'aéroport régional de Val-d'Or.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le gouvernement fédéral accorde près de 12 millions de dollars à l'aéroport régional de Val-d'Or pour la remise en état d'un tronçon de 6 000 pieds de la piste 18-36 et la reconstruction de la chaussée asphaltée existante de la voie de circulation Echo.

En raison des années d'utilisation et des conditions météorologiques, la chaussée de 31 ans a dépassé sa durée de vie et présente des signes croissants de détérioration. Les travaux de remise en état permettront à l'aéroport d'assurer la sécurité des passagers et passagères, des équipages ainsi que des travailleurs et travailleuses de l'aéroport. Les travaux permettront également de réduire les coûts de réparation et d'entretien à long terme pour la communauté. L'aéroport possède la troisième piste d'atterrissage la plus longue au Québec, après l'aéroport Montréal-Mirabel et l'aéroport Montréal-Trudeau.

Ce projet appuiera la connectivité et le développement socioéconomique tout au long de l'année en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord québécois grâce à des infrastructures et à des services aéroportuaires efficaces et sécuritaires.

Citations

« Les aéroports locaux du Canada contribuent de façon importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites communautés. En plus de soutenir les déplacements et le tourisme, les aéroports locaux constituent des plaques tournantes essentielles du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux ainsi que des secteurs de l'exploitation des ressources. Cet investissement permettra d'améliorer la sécurité et l'efficacité du transport aérien tout en contribuant à rendre les communautés de la région plus sécuritaires, plus saines et plus connectées. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'aéroport régional de Val-d'Or est une porte d'entrée essentielle pour les résidents et résidentes, les entreprises, le commerce et le tourisme de notre belle région. Cet investissement renforcera la sécurité pour les personnes qui voyagent et celles qui habitent dans la région tout en soutenant la productivité et la croissance économique chez nous. Fournir des services aériens fiables pour les entreprises et le commerce, ainsi que pour les déplacements entre les communautés du Québec, du Nord et de l'ensemble du Canada est une priorité pour notre gouvernement. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Chaque jour, l'aéroport régional de Val-d'Or contribue à connecter les gens, à soutenir les entreprises, à appuyer les communautés nordiques et à favoriser le développement socioéconomique d'un vaste territoire. Nous tenons à souligner la rigueur et l'engagement du gouvernement fédéral à travers cette contribution essentielle à la réhabilitation de la piste de 10 000 pieds et de la portion restante de la voie Écho. »

Daniel Massé

Président du conseil d'administration de l'aéroport régional de Val-d'Or

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit un financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations et de l'équipement qui contribueront à maintenir la sécurité.

Les projets admissibles comprennent l'achat ou le remplacement d'équipement mobile lourd côté piste (souffleuses, chasse-neige, balayeuses de pistes, chargeurs et épandeurs de produits), de véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, et d'équipement et d'abris connexes; la réfection du revêtement de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques d'aérodromes; ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis son lancement en 1995, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a investi plus de 1,3 milliard de dollars afin d'appuyer 1 288 projets dans 201 aéroports locaux, régionaux et du Réseau national d'aéroports partout au pays.

Depuis le lancement du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, l'aéroport régional de Val-d'Or a reçu plus de 26,2 millions de dollars pour financer 19 projets liés à la sécurité, y compris celui annoncé aujourd'hui.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Philippe-Alexandre Langlois, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 873-455-2432, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]