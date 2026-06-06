Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto

OTTAWA, ON, le 6 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.

Le premier ministre Carney et le président Subianto ont discuté des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur les marchés de l'énergie et l'économie mondiale.

Le premier ministre et le président ont cerné des possibilités de resserrer les liens entre le Canada et l'Indonésie en matière de commerce et d'investissement en s'appuyant sur la ratification attendue de l'Accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l'Indonésie. Signé en septembre, l'APEG est le tout premier accord commercial bilatéral conclu par le Canada avec un pays de l'ANASE. Cet accord permettra de réduire les obstacles commerciaux et de créer un environnement plus transparent et plus prévisible pour le commerce et l'investissement. Il contribuera également à ouvrir de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les industries du Canada dans des secteurs comme les technologies propres, l'agroalimentaire, les infrastructures, les minéraux critiques et les services financiers.

Une fois que l'APEG sera pleinement mis en œuvre, plus de 95 % des exportations canadiennes actuelles vers l'Indonésie bénéficieront d'une réduction ou d'une élimination totale des droits de douane. Ainsi, les exportations canadiennes, notamment celles de blé, de potasse, de bois et de fèves de soja, deviendront nettement plus compétitives sur le marché indonésien.

Le premier ministre Carney a évoqué les travaux en cours visant à accélérer les négociations en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE en 2026. Il a salué le soutien constant de l'Indonésie à la réalisation de cet objectif commun.

Le premier ministre Carney et le président Subianto ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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