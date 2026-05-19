OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Plus de 12 millions d'adultes canadiens pratiquent la navigation de plaisance chaque année, mais les accidents évitables continuent de causer des blessures et des décès sur l'eau. Pour aider à améliorer la sécurité, Transports Canada appuie des initiatives d'éducation et de sensibilisation qui font la promotion de pratiques et de comportements sécuritaires sur l'eau.

Dans le cadre de la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique, l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui un appel de propositions dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique. Ce Programme appuie les organismes qui :

font la promotion de pratiques, de comportements et de connaissances en matière de sécurité nautique;

améliorent l'accès aux données nationales sur la sécurité nautique;

aident à réduire les décès, les blessures et les dommages matériels causés par des accidents de navigation.

Selon les données du Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade, environ 90 personnes meurent chaque année dans des accidents de navigation de plaisance au Canada, la majorité étant associée à l'utilisation d'embarcations à moteur et de canoës. Compte tenu de ces constatations, le Programme accordera la priorité aux propositions qui portent sur ces activités à risque élevé, ainsi qu'aux initiatives qui favorisent l'utilisation des gilets de sauvetage, l'éducation des jeunes et la sensibilisation des chasseurs et des pêcheurs.

Dans le cadre de son Programme de contributions pour la sécurité nautique, Transports Canada aide les organismes à mener des initiatives d'éducation, de sensibilisation et de promotion de pratiques et de comportements sécuritaires en matière de navigation, contribuant ainsi à réduire les risques sur l'eau et à prévenir les blessures et les noyades partout au Canada.

Citation

« Chaque vie perdue sur l'eau est une de trop, et bon nombre de ces tragédies sont évitables. Dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique, nous appuyons les organismes qui aident les Canadiens et Canadiennes à faire des choix plus sécuritaires sur l'eau, qu'il s'agisse de porter un gilet de sauvetage, de conduire sans avoir les facultés affaiblies ou d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité. Les organismes de partout au pays devraient présenter une demande et contribuer à rendre la navigation de plaisance plus sécuritaire pour tout le monde. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les efforts communautaires et locaux de prévention des noyades ont une grande incidence. Les données orientent un changement efficace. L'engagement de Transports Canada à soutenir les organisations qui cherchent à augmenter la sensibilisation et à promouvoir des comportements et des pratiques sécuritaires en matière de navigation est louable. Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade se réjouit à l'idée de voir comment cette initiative contribue à réduire le nombre de noyades et à sauver des vies partout au Canada. »

Lisa Hanson Ouellette

Agente principale de recherche, Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade

Faits en bref

Le Programme de contributions pour la sécurité nautique offre du financement aux organismes admissibles afin qu'ils offrent des initiatives d'éducation, de sensibilisation et de promotion qui améliorent les pratiques, les comportements et les connaissances en matière de sécurité nautique à l'échelle du Canada.

Les demandeurs admissibles comprennent les groupes et les communautés autochtones, les organismes sans but lucratif, les organismes de sécurité publique, les établissements d'enseignement, les établissements de soins de santé, les services d'application de la loi et les gouvernements provinciaux, territoriaux ou municipaux.

Le Programme finance jusqu'à 75 % des coûts admissibles totaux du projet, jusqu'à concurrence de 80 000 $ par projet par exercice financier, pour une période maximale de trois ans.

Les organisations ont jusqu'au 21 septembre 2026 pour présenter une demande pour des projets qui débuteront au cours de l'exercice financier 2027-2028.

La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique (du 18 au 24 mai) marque le début de la saison de navigation et souligne l'importance d'adopter des pratiques nautiques sécuritaires, notamment le port d'un gilet de sauvetage, la préparation, l'élaboration d'un plan de navigation et la sobriété à bord d'une embarcation.

Au cours de la période de 10 ans, soit de 2012 à 2021, il y a eu 896 décès liés à la navigation de plaisance au Canada, selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade. Dans 80 % de ces cas, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI).

Depuis 2009, le Programme de contributions pour la sécurité nautique a financé 126 projets de sécurité nautique à l'échelle du pays, ce qui représente un investissement de 18,5 millions de dollars.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]