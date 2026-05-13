EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant les investissements fédéraux destinés à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Le 13 mai 2026

Heure :

10 h 30 (heure des Rocheuses)

Endroit :

Aéroport international d'Edmonton

1000 Airport Rd

Edmonton (AB) T9E 0V3

Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 13 mai » dans l'objet du courriel.

Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]