/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada marque le début des travaux d'un important projet d'expansion de la chaîne d'approvisionnement à l'aéroport international d'Edmonton/ English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
13 mai, 2026, 10:00 ET
EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant les investissements fédéraux destinés à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date :
Le 13 mai 2026
Heure :
10 h 30 (heure des Rocheuses)
Endroit :
Aéroport international d'Edmonton
1000 Airport Rd
Edmonton (AB) T9E 0V3
Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Notes à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 13 mai » dans l'objet du courriel.
- Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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