Le ministre Garneau annonce des renouvellements de mandat à l'Administration de pilotage du Pacifique

OTTAWA, le 26 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le mandat de Lorraine Cunningham en tant que présidente de l'Administration de pilotage du Pacifique (APP) a été renouvelé pour une durée de huit mois.

Lorraine Cunningham est la présidente de l'APP depuis 2012, et a été membre de 1999 à 2012. Elle est propriétaire du Cunningham Group, un groupe d'investissement entrepreneurial, et a acquis de l'expérience au sein du conseil d'administration du Business Families Centre et à titre de membre du Comité consultatif de la Faculté de droit de l'école d'administration des affaires Sauder.

Ces nominations s'inscrivent dans une nouvelle approche du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil. L'approche repose sur des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent la parité homme-femme et qui tiennent compte de la diversité du Canada afin d'aider les ministres à formuler des recommandations concernant les nominations au sein de leur portefeuille.

« Je suis heureux que Mme Cunningham ait accepté ce rôle et continue de travailler au service de l'Administration de pilotage du Pacifique. Sa nomination, qui suit notre processus de nomination ouvert, transparent et fondé sur le mérite, assurera le maintien d'une bonne gouvernance de l'organisation. »

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 55 organismes du portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



18 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

