OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident, composé de ministres et de hauts responsables, afin de discuter de la propagation des feux de forêt dans de nombreuses régions du pays, en particulier le Manitoba et l'Ontario.

Le premier ministre et les responsables du gouvernement fédéral maintiennent un contact étroit avec leurs homologues provinciaux, notamment avec le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, et la coordination avec les dirigeants des Premières Nations se poursuit. Le groupe a parlé du soutien offert par le gouvernement fédéral au Manitoba, notamment de l'évacuation par transport aérien de plus de 1 500 résidents de la Première Nation de Garden Hill par les Forces armées canadiennes.

Le premier ministre Carney a souligné le soutien que le gouvernement apporte aux communautés manitobaines touchées par les feux de forêt, y compris la demande d'aide fédérale qui a été approuvée pour faciliter les évacuations d'urgence et l'hébergement. Différents organismes du gouvernement fédéral, relevant de sept ministères, participent aux interventions d'urgence afin de répondre à tous les besoins émergents.

Le premier ministre a exprimé sa reconnaissance envers les premiers intervenants, les membres des Forces armées canadiennes et les responsables locaux qui se trouvent aux premières lignes de cette crise. Il a également remercié les partenaires internationaux qui ont contribué à la lutte contre les feux de forêt au Canada, notamment les États-Unis, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica et l'Australie.

Le gouvernement demeure en état de vigilance élevée et est prêt à mobiliser des ressources fédérales supplémentaires pour protéger et soutenir la population canadienne de toutes les manières possibles et sur tous les plans.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

