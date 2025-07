LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 juill. 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Chrystia Freeland, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner les douze années qui se sont écoulées depuis la tragédie de Lac-Mégantic :

« Il y a douze ans, la communauté de Lac-Mégantic a vécu une tragédie dévastatrice. Ce jour-là, 47 personnes ont perdu la vie, et un centre-ville vibrant a été dévasté par un déraillement de train qui a laissé une marque indélébile sur le cœur du Québec et de tout le Canada.

« En ce jour de commémoration, nous nous recueillons en mémoire des victimes, nous offrons nos pensées aux survivants, et nous saluons le courage de toute une communauté qui, année après année, continue de se reconstruire avec dignité et résilience.

« Le gouvernement du Canada reste fermement engagé à faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. La construction de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic demeure une de mes priorités. Nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales jusqu'à l'achèvement du projet. Nous avons renforcé les règles en matière de sécurité ferroviaire, modernisé nos systèmes de surveillance et poursuivi le travail, avec nos partenaires, pour bâtir un réseau de transport plus sécuritaire, plus durable, et centré sur les gens.

« Nous avons tiré des leçons du déraillement de Lac-Mégantic. Ce drame ne doit jamais être oublié, parce qu'il nous pousse à faire mieux, à être plus rigoureux, et à ne jamais accepter l'inacceptable. Nous devons notre détermination aux victimes, et notre action concrète aux générations à venir. »

