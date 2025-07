GATINEAU, QC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État (Enfants et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale des compétences des jeunes 2025 :

« Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des compétences des jeunes des Nations Unies. Les jeunes Canadiens ont grandi avec la technologie et aident à redéfinir ce que signifie travailler avec les outils numériques. Développer davantage leurs compétences numériques et encourager les jeunes à apprendre des métiers spécialisés sont essentiels pour bâtir la main d'oeuvre de demain.

Nos initiatives aident les jeunes à relever les défis et à faire face aux changements de taille que les technologies apportent à un marché du travail de plus en plus axé sur le numérique

Grâce au Programme de stages pratiques pour étudiants, les étudiants de niveau postsecondaire acquièrent une expérience professionnelle pratique dans leur domaine d'études. Par exemple, les projets soutenus par le Conseil des technologies de l'information et des communications et TECHNATION offrent aux étudiants des possibilités de travail dans des domaines hautement technologiques comme la cybersécurité, l'IA, les technologies de la santé, les technologies numériques, l'agriculture numérique et plus encore. Emplois d'été Canada propose aux jeunes de 15 à 30 ans un éventail de possibilités d'emploi, notamment dans les domaines du numérique.

Votre nouveau gouvernement reconnaît l'importance de l'acquisition de compétences très recherchées, comme les compétences numériques et les métiers spécialisés. Nous continuerons d'investir dans les Canadiens pour bâtir l'économie la plus forte du G7 et aider les jeunes Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour décrocher de bons emplois. Joignez-vous à moi pour souhaiter à tous une heureuse Journée mondiale des compétences des jeunes! »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

