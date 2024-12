OTTAWA, ON, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a officiellement donné son feu vert au père Noël pour qu'il effectue son vol annuel autour du monde. La ministre s'est d'abord assurée que toutes les conditions étaient réunies pour un voyage réussi. La ministre a également offert ses meilleurs vœux à l'approche du temps des Fêtes.

La ministre Anand s'est acquittée de ses responsabilités, discutant avec ses lutins et approuvant plusieurs documents essentiels en préparation à la saison achalandée de voyages en cette fin d'année. Le moment culminant a été l'approbation du plan de vol du père Noël. La ministre Anand s'est également entretenue avec le père Noël pour la première fois depuis qu'elle a assumé ses fonctions en tant que ministre des Transports. Transports Canada veille à la sécurité et à la fluidité des déplacements partout au pays durant cette période festive, et souhaite à tous les Canadiens de passer des Fêtes joyeuses et sécuritaires.

Citation

« Je suis ravie d'autoriser le père Noël à voyager dans l'espace aérien canadien dans le cadre de mes fonctions de ministre des Transports et du Commerce intérieur. J'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les Canadiens un joyeux Noël et de joyeuses Fêtes! »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

Les faits en bref

Vous pouvez suivre le père Noël et ses rennes sur le site Web NORAD sur la piste du père Noël et sur X (Twitter), en suivant le mot-clic #NoradTracksSanta.

Les règles ne s'appliquent pas qu'au père Noël! Si vous comptez faire voler votre drone la nuit, assurez-vous de connaître les règles de sécurité applicables aux drones. Votre drone doit être équipé de lumières pour éviter d'effrayer les rennes ou, pire, de provoquer une collision avec le traîneau du père Noël ou d'autres aéronefs. Si vous ne pilotez pas votre drone en toute sécurité, vous risquez de voir votre nom ajouté à la liste des moins sages du père Noël!

Lien connexe

Consultez le site web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055