OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Le premier ministre Carney a exprimé sa reconnaissance envers les pompiers mexicains qui se sont rendus au Manitoba pour aider la population canadienne en cette période critique.

Le premier ministre et la présidente ont discuté de la façon de renforcer les économies du Canada et du Mexique et d'améliorer leur compétitivité à l'échelle mondiale, s'appuyant sur la réunion productive qu'ils ont eue lors du Sommet des dirigeants du G7, à Kananaskis.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit et de continuer de travailler en étroite collaboration.

