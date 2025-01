OTTAWA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la transition du Canada vers la carboneutralité, notamment en accélérant le passage à des véhicules zéro émission. C'est pourquoi Transports Canada a lancé en 2019 le Programme d'incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE).

Le programme iVZE a connu un énorme succès. Plus de 546 000 véhicules ont fait l'objet d'incitatifs dans le cadre du programme depuis sa création, ce qui a aidé le Canada à atteindre en 2023 une part de marché des VZE neufs de 11,7 % : une augmentation importante par rapport à 3,1 % en 2019. La part de marché des VZE neufs a atteint 14,2 % au cours des trois premiers trimestres de 2024, y compris un nouveau record de 16,5 % au troisième trimestre de 2024.

Le programme iVZE devait être suspendu le 31 mars 2025, ou lorsque tous les fonds disponibles auraient été utilisés par la population canadienne. Cette dernière bénéficiera des incitatifs jusqu'à ce que les fonds du programme soient épuisés.

Les entreprises et les organisations canadiennes qui achètent ou louent des camions zéro émission peuvent continuer à bénéficier du Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE). Ce programme se poursuivra jusqu'au 31 mars 2026, sous réserve de la disponibilité des fonds.

Citation

« Je suis ravie que le programme iVZE soit un véritable succès. Depuis 2015, notre gouvernement s'est engagé à bâtir une économie plus verte et à lutter contre les changements climatiques. Nous continuerons à collaborer avec l'industrie, les groupes environnementaux et les différentes administrations pour décarboniser le secteur des transports du pays et devenir un chef de file mondial dans le domaine des véhicules zéro émission. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources: Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports et du Commerce intérieur, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]