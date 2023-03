WASHINGTON, le 7 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a conclu aujourd'hui sa première visite officielle à Washington, pour poursuivre les discussions sur les priorités liées à la migration.

Pendant son séjour à Washington, le ministre Fraser a rencontré le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et a eu une réunion productive sur des priorités communes telles que la gestion des frontières, la migration irrégulière, la mobilité de la main-d'œuvre et l'Entente sur les tiers pays sûrs. Lors de la rencontre, il était également accompagné de l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Son Excellence Kirsten Hillman.

Le ministre Fraser a également rencontré des experts du Migration Policy Institute pour discuter d'approches novatrices pour gérer la migration à l'échelle mondiale. Il a également eu une bonne discussion avec Robert D. Atkinson, président de l'Information Technology and Innovation Foundation, à propos d'attirer des talents internationaux en Amérique du Nord afin d'appuyer l'innovation économique et le marché du travail.

Le ministre a conclu sa visite en rencontrant la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Uzra Zeya, et ils ont discuté des priorités d'intérêt commun, telles que les initiatives de réinstallation (U.S. Welcome Corps), la mobilité de la main-d'œuvre formée de réfugiés et les efforts pour lutter contre la migration irrégulière et les déplacements forcés dans les Amériques.

