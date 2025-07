OTTAWA, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Alors que le climat du Canada continue de se réchauffer plus rapidement que la moyenne mondiale, les conditions météorologiques extrêmes deviendront plus fréquentes et plus graves. Cela fera augmenter les risques de sécheresse et de feux de forêt, qui menacent la santé, la sécurité et la stabilité économique des personnes et des communautés au Canada. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les personnes touchées partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des mesures spéciales pour aider les personnes et les communautés touchées par les feux de forêt.

Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada dont le passeport, le certificat de citoyenneté, la carte de résident permanent ou tout autre document de voyage canadien a été perdu, endommagé ou rendu inaccessible en raison des feux de forêt peuvent demander un remplacement gratuit. S'ils ont déjà payé pour faire remplacer des documents en raison des feux de forêt (à compter du 1er avril 2025), ils peuvent demander un remboursement.

Les résidents temporaires, y compris les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et les autres visiteurs, qui ont été directement touchés par les feux de forêt peuvent faire remplacer leurs documents de statut et demander le rétablissement ou la prolongation de leur statut au Canada, ou le renouvellement de leur permis de travail ou d'études sans frais. L'obligation pour les résidents temporaires de demander le rétablissement de leur statut dans les 90 jours suivant la perte de celui-ci sera également levée pour les personnes touchées par les feux de forêt.

De plus, à compter du 11 juin 2025, les membres du personnel des services d'urgence étrangers qui viennent au Canada pour aider à lutter contre les feux de forêt seront dispensés des frais de demande et des frais de collecte des données biométriques.

Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 30 novembre 2025, ce qui laisse aux personnes concernées le temps d'obtenir les documents nécessaires et de se concentrer sur leur rétablissement et leur sécurité.

Apprenez-en plus sur l'admissibilité, le processus de demande et les documents de remplacement visés par les mesures spéciales pour les feux de forêt de 2025.

Citations

« Nous restons fermement engagés à soutenir les personnes et les communautés touchées par les feux de forêt de plus en plus violents au Canada. Ces mesures faciliteront le remplacement des documents perdus pour les citoyens, les résidents permanents et les résidents temporaires du Canada. Elles aideront également le personnel des services d'urgence étrangers à venir au Canada et à commencer leur travail essentiel plus rapidement, lorsqu'on en a le plus besoin. Je tiens à exprimer ma gratitude aux services d'urgence et aux premiers intervenants pour leur dévouement à protéger nos communautés. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La saison des feux de forêt bat son plein, et les Canadiens en ressentent les effets dans tous les aspects de leur vie. Pendant que les premiers intervenants, la GRC et les bénévoles travaillent sans relâche pour protéger les communautés, nous faisons notre part pour aider les personnes touchées. En dispensant les pompiers étrangers des frais liés à la biométrie et en remplaçant gratuitement leurs documents perdus, nous contribuons à atténuer une partie du stress pendant cette période difficile. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

Faits en bref

Ces mesures ne s'appliquent pas aux titulaires d'un permis de travail lié à un employeur donné qui souhaitent passer à un permis de travail ouvert.

Les résidents temporaires qui demandent la prolongation de leur statut continuent de bénéficier du statut conservé et du droit de travailler pendant le traitement de leur demande.

En 2024, environ 792 membres du personnel des services d'urgence étrangers sont venus au Canada pour aider à lutter contre les feux de forêt.

Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]