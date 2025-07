CALGARY, AB, le 9 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 20 nouveaux citoyens canadiens provenant de quatre pays. La cérémonie sera présidée par le juge de la citoyenneté James Clover.

Date : Le jeudi 10 juillet 2025 Heure : 9 h 45 (heure des Rocheuses) Lieu : Calgary (Alberta)

Notes à l'intention des médias :

Les médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le mercredi 9 juillet, à 17 h (heure de l'Est) . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 10 juillet » dans l'objet de votre courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 10 juillet » dans l'objet de votre courriel. Les médias qui assistent à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 (heure des Rocheuses).

Les photos et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]