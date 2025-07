HALIFAX, NS, le 1er juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Canada :

« La fête du Canada est l'occasion de réfléchir à notre identité en tant que pays et de célébrer les personnes, les cultures et les valeurs qui nous unissent. D'un océan à l'autre, les Canadiens peuvent souligner cette journée avec fierté, forts de notre engagement commun envers la démocratie, l'égalité et un avenir meilleur.

L'histoire du Canada n'a pas commencé avec la Confédération, lorsque nous sommes devenus un pays. Elle a commencé avec les Autochtones qui prennent soin de leurs terres et de leurs territoires depuis des temps immémoriaux. Nous célébrons le Canada que nous connaissons aujourd'hui, mais devons également honorer et reconnaître les contributions durables des premiers peuples de ce pays et en apprendre davantage sur leur histoire, leurs traditions et leurs cultures. Continuons à travailler ensemble pour bâtir un avenir fondé sur la compréhension mutuelle, le respect et la justice.

Aujourd'hui, je suis honorée d'assister à une cérémonie de citoyenneté au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. De nombreuses cérémonies similaires auront lieu cette année : des moments forts qui témoignent de la résilience, de l'espoir et des rêves de ceux qui ont choisi le Canada comme patrie. En tant que fière Canadienne d'origine libanaise et fille d'immigrants, je sais par expérience quel courage il faut pour se construire une nouvelle vie dans un nouveau pays. Je vous encourage à assister à une cérémonie de citoyenneté dans votre collectivité et à partager la fierté et la joie de ces étapes importantes.

Être Canadien, c'est plus qu'un passeport ou un statut. C'est participer activement à nos communautés, s'ouvrir aux diverses cultures, faire progresser la réconciliation avec les Autochtones et nous unir autour d'un objectif commun. Que ce soit en faisant du bénévolat, en votant ou simplement en accueillant un voisin, chaque geste renforce notre nation.

À l'occasion de la fête du Canada, célébrons les valeurs qui nous unissent et renouvelons notre engagement à bâtir un pays où chacun a sa place et peut s'épanouir. Pour obtenir des renseignements sur les célébrations près de chez vous, consultez le site Web de Patrimoine canadien.

Bonne fête du Canada à toutes les personnes qui considèrent ce merveilleux pays comme leur foyer! »

