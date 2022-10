OTTAWA, ON, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Veiller à ce que tous les Canadiennes et Canadiens aient accès à des voyages aériens sécuritaires, efficaces et fiables est une priorité absolue du gouvernement du Canada. L'été dernier, nous avons pu constater tout le travail qu'il reste à faire pour assurer une forte reprise du secteur et le besoin continu de collaboration entre tous les partenaires. Ce n'est qu'en poursuivant ce travail que nous pourrons faire croître l'industrie et notre économie, continuer à créer de bons emplois pour la population canadienne et à assurer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement.

C'est pourquoi le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra un Sommet national sur la reprise du secteur du transport aérien le 24 novembre 2022. Ce Sommet rassemblera des ministères et des organismes gouvernementaux, ainsi que des partenaires de l'industrie, dont des personnes qui représentent des aéroports, des transporteurs aériens, des associations de l'industrie, des syndicats et des groupes de défense des consommateurs afin de discuter des enjeux cruciaux auxquels est confronté le secteur de l'aviation et de l'avenir du secteur canadien du transport aérien.

Le Sommet sur la reprise du secteur du transport aérien sera l'occasion de réunir un large éventail de parties prenantes du secteur de l'aviation afin de discuter des défis, des stratégies et des prochaines étapes pour appuyer un secteur du transport aérien solide et résilient. En favorisant des discussions ouvertes, le gouvernement du Canada souhaite recenser les façons d'atténuer les pressions exercées sur le secteur de l'aviation et encourager ses partenaires à trouver des solutions novatrices. Pour les personnes qui y participent, ce sera l'occasion de connaître les priorités clés du gouvernement.

Le gouvernement du Canada est résolu à assurer une collaboration continue avec ses partenaires et à renforcer l'importance de la connectivité. Les discussions lors du Sommet porteront sur ce qui doit être fait, collectivement et individuellement, afin de bâtir un secteur du transport aérien plus résilient et plus fiable pour l'avenir.

Citation

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle important que joue le secteur du transport aérien du Canada dans l'économie de notre pays et dans la vie de la population canadienne d'un océan à l'autre. Il est important de se réunir avec nos partenaires pour discuter des progrès que nous avons réalisés ainsi que des défis qui restent à relever. En parlant des leçons apprises et des stratégies pour la résilience future, nous sommes convaincus que nous obtiendrons un secteur de l'aviation qui est beaucoup plus fort et capable de surmonter plus facilement les perturbations à l'avenir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

