OTTAWA, ON, le 14 juin 2022 /CNW/ - Au Québec, le début de la saison de navigation de plaisance coïncide avec l'arrivée imminente des vacances d'été vers la mi-juin, alors que les conditions météorologiques et environnementales permettent enfin la mise à l'eau des bateaux.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra a indiqué que la Semaine québécoise de la sécurité nautique aura lieu du 15 au 21 juin sous le thème « La sécurité sur l'eau, j'embarque ! Et toi ? ». Plusieurs organismes impliqués dans le domaine du nautisme mettront en place des activités de sensibilisation au Québec afin d'informer les amateurs de navigation de plaisance et de leur rappeler l'importance de maintenir des comportements sécuritaires lorsqu'ils naviguent sur les plans d'eau.

Le gouvernement du Canada, de concert avec les membres du comité organisateur de la Semaine québécoise de la sécurité nautique, prend très au sérieux la sécurité des plaisanciers. La loi exige que toute personne conduisant une embarcation à moteur ait à son bord une preuve de compétence. Il suffit de suivre un cours de sécurité nautique pour obtenir une carte de conducteur d'embarcation de plaisance. Le respect des pratiques de navigation sécuritaire, notamment le port d'un gilet de sauvetage, la préparation avant le départ, l'élaboration d'un plan de navigation y compris le fait de communiquer son itinéraire à une personne de confiance, et la sobriété à bord d'une embarcation sont autant de pratiques de navigation sécuritaires à appliquer.

Nous encourageons les Canadiens à prendre des mesures proactives pour prévenir les incidents nautiques afin de profiter de la navigation de plaisance en toute sécurité.

« Les Québécois s'intéressent de plus en plus à la navigation de plaisance comme activité de loisir. La Semaine québécoise de la sécurité nautique est l'occasion d'éduquer le public sur l'importance de l'équipement de sécurité requis, de la préparation, du port d'un gilet de sauvetage et du danger d'utiliser un navire avec les facultés affaiblies. Nous voulons que les plaisanciers profitent de la saison de navigation de plaisance sur nos magnifiques voies navigables de façon sécuritaire et responsable. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

