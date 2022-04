OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui cinq renouvellements de mandats au sein de VIA Rail Canada Inc. :

Françoise Bertrand (Montréal, Québec) : mandat renouvelé à titre de présidente du conseil d'administration pour une période de dix-huit mois.

Naella-Kathy Baig (Montréal, Québec) : mandat renouvelé à titre d'administratrice du conseil d'administration pour une période de trois ans.

Jonathan Franklin Goldbloom (Montréal, Québec) : mandat renouvelé à titre d'administrateur du conseil d'administration pour une période de quatre ans.

H. Glenn Rainbird ( Belleville, Ontario ) : mandat renouvelé à titre d'administrateur du conseil d'administration pour une période de deux ans.

) : mandat renouvelé à titre d'administrateur du conseil d'administration pour une période de deux ans. Gail Louise Stephens ( Victoria , Colombie-Britannique) : mandat renouvelé à titre d'administratrice du conseil d'administration pour une période de quatre ans.

Les personnes nommées ont des antécédents variés avec de l'expérience dans de nombreux domaines, et sont des membres actifs de leurs communautés. Elles apporteront une expertise et un savoir étendus à leurs postes.

Ces Canadiens ont été nommés en vertu du processus de nomination par le gouverneur en conseil ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada, avec pour but la parité des genres et la représentation de la diversité du Canada.

VIA Rail Canada Inc. est une société d'État qui exploite les services nationaux de transport ferroviaire voyageurs pour le compte du gouvernement du Canada. Son conseil d'administration est actuellement composé de onze administrateurs à temps partiel, d'une présidente à temps partiel et d'une présidente et chef de la direction à temps plein.

Citation

« Ces nominations nous permettront de poursuivre une bonne gouvernance dans notre secteur des transports. Je tiens à souhaiter aux personnes nommées beaucoup de succès alors qu'elles continueront d'assumer leurs fonctions. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

