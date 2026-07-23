Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes officialise la signature d'un protocole d'entente avec l'Espagne concernant un corridor maritime vert

Le Canada et l'Espagne collaborent plus étroitement pour promouvoir un transport maritime plus propre

MADRID, Espagne, July 23, 2026 /CNW/ -- Le Canada continue de travailler avec ses partenaires internationaux pour favoriser la décarbonisation du secteur maritime et renforcer ses chaînes d'approvisionnement durables.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, s'est rendu en Europe cette semaine afin de signer avec l'Espagne un protocole d'entente (PE) sur les corridors maritimes verts multiportuaires et multijuridictionnels. Cette entente soutient les efforts déployés par le Canada pour renforcer ses relations commerciales à l'échelle mondiale, améliorer sa compétitivité et favoriser la mise en place de chaînes d'approvisionnement plus résilientes grâce à la collaboration internationale.

L'Espagne devient le troisième pays, après le Canada et l'Allemagne, à adhérer à ce PE visant à soutenir le développement du corridor maritime vert de l'Atlantique, consolidant ainsi les liaisons maritimes durables entre le Canada, l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Bénéficiant du soutien des principaux ports, de producteurs de carburants, d'expéditeurs et de partenaires de l'industrie du Canada et d'Europe, cette initiative réunit des partenaires afin de favoriser la mise en place de corridors maritimes verts grâce à une collaboration dans les domaines des carburants propres, des technologies novatrices et des infrastructures portuaires modernes.

Les corridors maritimes verts constituent un pilier essentiel des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour réduire les émissions du secteur maritime en accélérant l'adoption de carburants et de technologies plus propres. Ces corridors participent au renforcement des chaînes d'approvisionnement, favorisent le commerce des carburants propres et créent de nouvelles occasions pour la main-d'œuvre et les entreprises canadiennes, contribuant ainsi à bâtir une économie canadienne forte et unifiée pour tout le monde.

Plus tôt dans la semaine, le ministre MacKinnon a aussi participé au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni. Cet événement mondial a été l'occasion de faire valoir l'expertise du Canada dans le domaine de l'aérospatiale et de promouvoir son industrie aérospatiale, qui figure parmi les plus avancées au monde.

Le savoir-faire canadien dans le domaine de l'aviation est un moteur important de l'économie. Qu'il s'agisse de publier un plan directeur pour les carburants d'aviation durables ou de veiller à ce que les aéronefs de nouvelle génération soient sécuritaires, sûres, accessibles et novateurs, le gouvernement du Canada collabore avec l'industrie pour renforcer la sécurité et la sûreté aériennes tout en favorisant l'innovation, la durabilité et la croissance économique. En faisant certifier par Transports Canada les nouveaux aéronefs et les nouvelles technologies, le Canada contribue à la mise sur le marché de solutions novatrices dans le domaine de l'aviation, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

À l'occasion de son séjour en Europe, le ministre MacKinnon a aussi rencontré ses homologues du Royaume-Uni et d'Espagne afin de renforcer la collaboration sur des priorités communes en matière de transport, telles que le train à grande vitesse, la décarbonisation et les investissements du secteur privé dans les infrastructures aéroportuaires.

Citations

« Le PE sur les corridors maritimes verts de l'Atlantique illustre ce que la collaboration internationale permet de réaliser. Je souhaite la bienvenue à l'Espagne, nouveau signataire de ce partenariat en pleine expansion, qui rejoint ainsi le Canada et l'Allemagne dans leurs efforts pour promouvoir des routes maritimes plus propres et un commerce durable. En collaborant pour accélérer l'adoption de carburants et de technologies propres, nous contribuons à réduire les émissions tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement qui relient le Canada aux marchés mondiaux. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Les faits en bref

Le Canada et l'Espagne sont des partenaires et alliés qui entretiennent une relation solide fondée sur des valeurs communes, des liens humains étroits et des relations commerciales mutuellement bénéfiques.

En 2024, les échanges bilatéraux de marchandises et de services entre le Canada et l'Espagne se sont élevés à 7,9 milliards de dollars. Les minerais, les céréales et la machinerie figuraient parmi les trois principaux produits exportés par le Canada vers l'Espagne cette année-là.

Le 16 décembre 2024, la ministre des Transports de l'époque a signé le protocole d'entente pour l'Atlantique au nom du Canada. À ce jour, l'Allemagne, et maintenant l'Espagne, ont adhéré à l'entente en tant que signataires, et plusieurs parties prenantes canadiennes l'ont endossée, notamment des administrations portuaires, des exploitants de terminaux et des fournisseurs de carburants propres.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) de 2021, le Canada a signé la Déclaration de Clydebank (en anglais seulement) pour appuyer l'établissement de routes maritimes carboneutres entre deux ports ou plus, appelées « corridors maritimes verts ».

Les parties prenantes canadiennes ont été des leaders dans ce domaine en signant des ententes visant à mettre en place des corridors maritimes verts sur des routes telles que Montréal-Anvers, Halifax-Hambourg et Nord-Ouest du Pacifique-Alaska. Le Canada travaille également avec plusieurs partenaires pour établir d'autres corridors maritimes verts.

Grande nation maritime et chef de file émergent dans la production d'hydrogène vert et de carburants renouvelables, l'Espagne est bien placée pour favoriser un transport maritime plus propre et renforcer la collaboration avec le Canada en matière d'énergies propres. La signature de l'Espagne du PE pour l'Atlantique témoigne de la relation stratégique qui existe entre nos deux pays ainsi que notre intérêt commun à diversifier nos partenaires commerciaux, à renforcer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement et à améliorer la sécurité énergétique, tout en favorisant un transport maritime plus propre.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]