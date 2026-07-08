Rappel : faire voler un drone à proximité de feux de forêt est illégal et dangereux

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Transports Canada rappelle au public qu'il est illégal et dangereux de faire voler un drone à moins de 9,3 km (5 milles marins) des feux de forêt.

Alors que des équipages continuent de lutter contre les feux de forêt dans tout le pays, Transports Canada a observé la présence de drones non autorisés à proximité des zones touchées. L'espace aérien en périphérie des feux de forêt est réservé aux aéronefs appelés à intervenir dans la lutte contre ces feux. Ces aéronefs ont été autorisés à voler dans cet espace par l'autorité compétente en matière de lutte contre les incendies. Les drones non autorisés créent un risque sérieux de collision avec des aéronefs de lutte contre les incendies, ce qui oblige les équipages à suspendre leurs opérations, mettant ainsi des vies en danger à un moment où chaque minute compte.

Les pilotes de drones qui contreviennent aux règles s'exposent à des sanctions sévères, notamment des amendes et/ou une peine d'emprisonnement. Les sanctions administratives pécuniaires pour avoir fait voler un drone dans une zone interdite peuvent atteindre 3 000 $ pour les particuliers et 15 000 $ pour les entreprises. Les provinces et les territoires peuvent aussi imposer des sanctions supplémentaires en cas d'utilisation non autorisée d'un drone près de feux de forêt.

Toute personne qui voit un drone être piloté de manière dangereuse et de façon à créer un danger immédiat pour la sécurité aérienne ou celle du public doit immédiatement composer le 9-1-1.

Pour en savoir plus sur la manière de piloter votre drone en toute sécurité et dans le respect de la loi, consultez le site Canada.ca/securite-drones.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]