Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5 million de dollars afin d'aider à éliminer les obstacles à l'emploi pour les personnes en situation de handicap et les jeunes

CAMROSE, AB, July 22, 2026 /CNW/ -- Une économie canadienne forte repose sur une main-d'œuvre inclusive, au sein de laquelle chacun a la possibilité de participer pleinement et de réussir. Cependant, de nombreux Canadiens se heurtent encore à des obstacles qui limitent leur accès à un emploi valorisant et les empêchent de mettre pleinement à profit leurs talents et leurs compétences.

Afin de contribuer à bâtir un Canada plus fort et plus inclusif, le gouvernement soutient divers programmes qui offrent des occasions d'emploi et de perfectionnement des compétences. Ces investissements contribuent à offrir aux personnes confrontées à des obstacles l'occasion d'acquérir les outils, l'expérience et le soutien dont elles ont besoin pour intégrer le marché du travail et réaliser leur plein potentiel.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, a souligné les investissements fédéraux accordés à la Camrose Open Door Association et à la Camrose Association for Community Living qui permettent à celles-ci d'offrir un soutien personnalisé aux personnes en situation de handicap et aux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi.

Dans le cadre du programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), la Camrose Open Door Association reçoit 1 million de dollars pour aider 200 jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver des emplois de qualité. De plus, la Camrose Association for Community Living reçoit 526 736 $ par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada afin d'aider 36 jeunes en situation de handicap à se préparer à l'emploi, à trouver et à conserver un travail ou à devenir travailleurs autonomes, ce qui leur permettra de toucher un revenu et de devenir plus autonomes.

En investissant dans des organismes communautaires, le gouvernement du Canada aide les personnes à surmonter les obstacles à l'emploi et à accéder au soutien dont elles ont besoin pour bâtir des carrières fructueuses et enrichissantes. Ces efforts contribuent à l'établissement d'une population active plus inclusive, tout en permettant à un plus grand nombre de Canadiens d'atteindre leurs objectifs et de réaliser leur plein potentiel.

Citations

« Lorsqu'une personne à Camrose a la possibilité de se bâtir une vie meilleure, c'est toute la collectivité qui en bénéficie. Grâce aux investissements dans des organismes comme la Camrose Open Door Association et la Camrose Association for Community Living, nous aidons les personnes en situation de handicap et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour trouver un emploi valorisant. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Des organismes comme la Camrose Open Door Association et la Camrose Association for Community Living aident les gens à surmonter les obstacles à l'emploi et à améliorer leur qualité de vie. Ces investissements renforceront leur capacité à offrir les mesures de soutien et les services qui permettent aux personnes de trouver des emplois de qualité et d'accroître leur autonomie financière. »

- Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et député de Taiaiako'n-Parkdale-High Park (Ontario), Karim Bardeesy

Faits en bref

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), deux programmes d'Emploi et Développement social Canada (EDSC), accordent des fonds à des organismes pour qu'ils offrent une gamme d'activités aidant les personnes en situation de handicap et les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. Les deux programmes appuient une approche souple qui permet d'offrir des services adaptés et qui garantit que les personnes peuvent acquérir les compétences et l'expérience requises pour trouver et conserver des emplois de qualité. Parmi les mesures de soutien, mentionnons le mentorat, l'encadrement, la formation, les services globaux (comme du soutien pour les personnes à charge ou du counselling en santé mentale) et les stages rémunérés.

Le programme SECJ d'EDSC investit plus de 632 millions de dollars de 2024 à 2028 pour aider au moins 20 000 jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à décrocher des emplois valorisants qu'ils occuperont pendant longtemps.

Une évaluation du programme SECJ a permis de déterminer que 76 % des participants ayant bénéficié de formation axée sur les compétences et de soutien à l'emploi occupaient encore un emploi l'année suivante. En outre, deux ans après le programme, ces participants gagnaient en moyenne 9 400 $ de plus qu'avant leur participation au programme.

Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada a investi 272,6 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées à l'appui de la mise en œuvre de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. Ces investissements, qui s'ajoutent au financement annuel de 40 millions de dollars du programme, ont permis de lancer environ 115 projets qui cadrent avec les objectifs de la Stratégie, soit soutenir les particuliers, les employeurs et les facilitateurs.

Une évaluation du Fonds d'intégration a révélé que le programme a généré un rendement social du capital investi positif, chaque dollar investi ayant rapporté 1,31 $, ce qui démontre que les avantages du programme dépassent ses coûts.

Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le financement annuel du Fonds d'intégration a été stabilisé à 105 millions de dollars à compter de 2027-2028 pour soutenir la poursuite de ses activités et la réalisation de son objectif, soit combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap d'ici 2040.

Liens connexes

Stratégie emploi et compétences jeunesse

Le gouvernement du Canada investit dans des projets pour accroître l'inclusion en milieu de travail et connecter les personnes en situation de handicap aux bons emplois

Fonds d'intégration pour les personnes handicapées

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819 994-5559, [email protected]