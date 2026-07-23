Le Canada investit dans le projet d'agrandissement de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard-Nouveau-Brunswick

CHARLOTTETOWN, PE, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- L'accès à une électricité fiable et abordable est essentiel à l'économie et à la sécurité du Canada; or, la demande d'électricité à l'échelle nationale devrait doubler d'ici 2050. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires pour bâtir un réseau électrique interconnecté qui pourra assurer la sécurité, l'accessibilité financière et la compétitivité de l'énergie canadienne sur le long terme.

Pour bâtir un réseau plus solide dans les Maritimes, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 5,9 millions de dollars à la PEI Energy Corporation pour l'avancement du projet d'agrandissement de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard-Nouveau-Brunswick. Ces fonds serviront à effectuer des études techniques, des levés marins, des évaluations environnementales, des consultations auprès des intervenants et des Autochtones, des démarches réglementaires et la conception préliminaire du tracé de la ligne de transport et des postes de transformation - ce qui jettera les bases nécessaires au démarrage du chantier en 2028.

Pour combler la majeure partie de ses besoins en électricité, l'Île-du-Prince-Édouard dépend de sa connexion avec le réseau du Nouveau-Brunswick. Le projet renforcerait cette connexion par l'installation de deux nouveaux câbles sous-marins de 138 kilovolts d'une capacité de 200 mégawatts ainsi que par l'amélioration du transport d'électricité et par la modernisation de postes de transformation dans les deux provinces. Une fois achevé, ce projet permettra d'améliorer la fiabilité du réseau électrique régional, d'aider les Maritimes à répondre à la demande d'électricité future et de bâtir un réseau électrique plus solide et plus interconnecté pour le Canada atlantique.

Cet investissement s'inscrit dans le prolongement de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines 2026 tenue en juin dernier, où le gouvernement du Canada a souligné que le projet d'agrandissement de l'interconnexion Île-du-Prince-Édouard-Nouveau-Brunswick était l'un des cinq projets de transport d'électricité prioritaires. Le projet est en phase avec la Stratégie d'investissement dans les interconnexions de transport d'électricité, qui a été présentée au Bureau des grands projets en mai 2026, et appuie les objectifs de la future stratégie nationale d'électrification.

Nous avons besoin de projets de transport d'électricité comme celui-ci pour accomplir notre mission, qui consiste à bâtir une seule économie à partir des treize existantes, à devenir notre meilleur client et à attirer des milliards de dollars d'investissement. Le gouvernement fédéral est déterminé à faire équipe avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et les services publics pour mettre en place un réseau d'énergie sûr, abordable et interconnecté pour la population des provinces de l'Atlantique et de tout le Canada.

Citations

« Pour assurer la sécurité énergétique, la croissance économique et la compétitivité climatique du Canada sur le long terme, il est essentiel de bâtir un réseau électrique plus solide, plus abordable et plus interconnecté. Cet investissement montre que notre gouvernement joint le geste à la parole en mettant de l'avant un projet de transport d'électricité prioritaire. Le renforcement de la connexion entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick nous aidera à répondre à la demande en fournissant l'électricité fiable et abordable dont les Canadiens ont besoin pour prospérer. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'accès à une énergie fiable est essentiel pour bâtir une économie forte et des collectivités prospères. En investissant dans des infrastructures essentielles aujourd'hui, l'Île-du-Prince-Édouard se prépare à une croissance future et à l'augmentation de la demande d'énergie. Ce projet contribuera à mettre en place un réseau d'énergie plus solide et plus résilient sur lequel les résidents, les entreprises et les collectivités pourront compter pendant des générations. »

L'honorable Rob Lantz

Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Comme les infrastructures énergétiques dépassent les frontières provinciales, il est essentiel d'établir de solides partenariats pour favoriser l'investissement et faciliter la planification à long terme. Grâce à la collaboration avec le gouvernement du Canada, les provinces et nos partenaires, les investissements dans les infrastructures essentielles sont coordonnés, efficaces et ciblés pour répondre aux besoins énergétiques futurs de l'Île-du-Prince-Édouard. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le Nouveau-Brunswick est le pôle énergétique des provinces de l'Atlantique. En consolidant nos interconnexions électriques avec l'Île-du-Prince-Édouard, nous contribuerons à bâtir un réseau électrique plus propre, plus abordable, plus fiable et plus résilient, au bénéfice de toute notre région et de l'ensemble du pays. En travaillant de concert avec ses voisins, le Nouveau-Brunswick propulsera l'avenir énergétique du Canada. »

L'honorable Susan Holt

Première ministre du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Cet investissement provient du programme de Ressources naturelles Canada intitulé Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification. Doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars, ce programme soutient des projets de modernisation du réseau, de stockage d'énergie et de production d'électricité non émettrice partout au Canada.

Le Canada possède l'un des réseaux électriques les plus propres au monde : son électricité provient de sources propres dans une proportion d'environ 80 %. Investir dans des infrastructures d'électricité nous aidera à répondre à la demande croissante tout en continuant d'offrir une électricité fiable et abordable à la population canadienne.

Le Canada affiche les coûts d'électricité résidentiels les plus bas du G7 et les deuxièmes coûts d'électricité industriels les plus bas du G7 et de l'OCDE, en plus de se classer au 2 e rang des pays du G7 pour la part de production d'énergie propre.

rang des pays du G7 pour la part de production d'énergie propre. Le gouvernement fédéral fait déjà progresser des investissements stratégiques dans la modernisation et l'expansion des infrastructures électriques du pays, notamment dans ce qui suit. D'importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'énergie propre, notamment pour l'électricité propre, les technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Un financement stratégique par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (avec un objectif de 20 milliards de dollars d'investissements dans des projets d'énergie propre), du Fonds de croissance du Canada et du Programme de garantie de prêts aux Autochtones (dont l'enveloppe a été doublée, passant de 5 à 10 milliards de dollars). Des programmes visant des domaines prioritaires dans le secteur de l'électricité, y compris le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification, qui est doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars. La mise en place d'une nouvelle superdéduction à la productivité. Cette superdéduction consiste en un ensemble de mesures fiscales renforcées couvrant tous les nouveaux investissements en capital qui permet aux entreprises d'amortir immédiatement une part plus importante du coût de ces investissements. Le Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques, qui rend l'achat et la location de véhicules électriques plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.



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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]