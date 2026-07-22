Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre Burnham pour les appuis massifs qu'il a reçus dans la course à la direction de son parti et dans son nouveau rôle de premier ministre.

Les premiers ministres ont discuté de la dynamique relation entre le Canada et le Royaume-Uni, laquelle est ancrée dans de profonds liens historiques, des valeurs communes et une coopération bilatérale en plein essor. Les deux pays resserrent notamment leurs liens dans des secteurs tels que la défense et la sécurité, l'énergie, l'intelligence artificielle et les minéraux critiques.

Le commerce bilatéral entre les deux pays atteint maintenant 85 milliards de dollars par année, et les premiers ministres se sont dits impatients de profiter de cet élan pour accroître la sécurité, la stabilité et la prospérité des deux côtés de l'Atlantique.

Les dirigeants ont souligné leur appui à l'Ukraine face à la guerre d'agression de la Russie.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Burnham ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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