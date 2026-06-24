Transports Canada investit dans un projet d'infrastructure essentielle pour renforcer l'aéroport de Yellowknife

YELLOWKNIFE, NT, le 24 juin 2026 /CNW/ - Que ce soit pour se rendre à des rendez-vous ou livrer des produits essentiels tels que la nourriture, les médicaments et d'autres biens, un réseau de transport aérien efficace est indispensable dans le Nord pour favoriser la connectivité dans cette région et le développement durable des communautés.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait renforcer la sécurité aérienne et la connectivité à l'aéroport de Yellowknife.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le gouvernement fédéral accorde un montant de plus de 1,2 million de dollars à l'aéroport de Yellowknife pour la conception et l'installation d'une aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) sur la piste 16 afin de renforcer la sécurité opérationnelle à l'aéroport.

Selon le Règlement de l'aviation canadien, lorsque des aéroports accueillent plus de 375 000 passagers par année pendant deux années consécutives, ils sont tenus de mettre en place une RESA afin d'assurer la sécurité des passagers et des équipages dans les avions pendant les opérations aéroportuaires.

Depuis le lancement du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, l'aéroport de Yellowknife a reçu près de 16 millions de dollars pour financer 14 projets liés à la sécurité, y compris celui annoncé aujourd'hui.

Citations

« L'aéroport de Yellowknife joue un rôle clé pour permettre les liaisons avec le Nord, tout en soutenant l'activité économique, le tourisme, la sécurité et la vie quotidienne dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Cet investissement aidera l'aéroport à maintenir des opérations sécuritaires et fiables afin qu'il puisse continuer à répondre aux besoins des Canadiens et Canadiennes dans le Nord. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à l'aéroport de Yellowknife de continuer à assurer la sécurité et la fiabilité de ses services, et de desservir efficacement la région du Nord. Tant pour les habitants que pour les voyageurs, l'aéroport de Yellowknife occupe une place centrale dans les déplacements dans le Nord : il fournit un lien vital vers les communautés éloignées et contribue à leur développement durable. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'obtention d'un financement pour l'aire de sécurité d'extrémité de piste (RESA) sur la piste 16 représente un investissement important pour la sécurité et la fiabilité de nos activités aéroportuaires. Ce projet permettra d'améliorer la protection des aéronefs et des passagers, tout en renforçant notre engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité aérienne. Le soutien accordé dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a rendu possible cette amélioration majeure, et pour cela, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance. »

Randy Straker

Gestionnaire régional d'aéroport

Faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit du financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations et de l'équipement qui contribueront à maintenir la sécurité.

Les projets admissibles comprennent l'achat ou le remplacement d'équipement mobile lourd côté piste (souffleuses, chasse-neiges, balayeuses de pistes, chargeurs et épandeurs de produits), de véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, et d'équipement et d'abris connexes; la réfection du revêtement de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques d'aérodromes; ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis son lancement en 1995, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a accordé plus de 1,3 milliard de dollars pour 1 288 projets à 201 aéroports locaux et régionaux partout au pays.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]