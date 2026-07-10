Déclaration de Transports Canada concernant le récent déraillement à Repentigny

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Transports Canada continue de suivre de près les mesures prises à la suite du déraillement de train survenu le dimanche 5 juillet à Repentigny, au Québec. Nous sommes conscients des inquiétudes et des perturbations que cet incident a causées à la communauté de Repentigny et comprenons à quel point il est important de rétablir la confiance dans la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

La sécurité des Canadiens et Canadiennes demeure notre priorité absolue.

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et le Bureau de la sécurité des transports du Canada. À cet égard, Transports Canada a nommé un observateur ministériel afin d'appuyer l'enquête menée par le Bureau de la sécurité des transports du Canada.

Les inspecteurs de la sécurité ferroviaire de Transports Canada surveillent l'intervention de la compagnie ferroviaire pour s'assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires sont en place. Cela comprend la réalisation d'inspections sur place en vue de vérifier le respect des règles de sécurité et des limites de vitesse.

Les trains circulent actuellement dans le secteur à une vitesse temporairement limitée à environ 15 km/h (10 mi/h), soit bien inférieure à la limite de vitesse réglementaire de 80 km/h (50 mi/h). Cette limite demeurera en vigueur jusqu'à ce que toutes les inspections, tous les essais et tous les travaux de suivi nécessaires aient été effectués afin d'assurer la poursuite sécuritaire des activités ferroviaires.

Bien que les compagnies ferroviaires soient responsables du rétablissement du service à la suite d'un déraillement, elles doivent se conformer à toutes les règles et exigences réglementaires de Transports Canada lorsqu'elles réparent les voies et reprennent leurs activités.

Transports Canada surveille la situation de près et a le pouvoir de suspendre les opérations ou d'imposer des conditions à tout moment s'il y a des préoccupations en matière de sécurité.

Si les inspecteurs identifient des problèmes de sécurité, le Ministère prendra des mesures immédiates, notamment en ordonnant à la compagnie ferroviaire de mettre en œuvre des mesures correctives ou en restreignant les opérations au besoin.

Transports Canada continuera de suivre de près l'évolution de la situation et n'hésitera pas à utiliser tous ses pouvoirs réglementaires pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes.

Personne-ressource

Consultez le site web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transports Canada

Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]