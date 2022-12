OTTAWA, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement est déterminé à renforcer la mobilisation des communautés locales et autochtones dans le cadre d'efforts plus vastes visant à renforcer la sécurité du réseau de transport ferroviaire du Canada et à faire progresser la réconciliation.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un nouveau programme de financement consacré à la sécurité ferroviaire, le Programme pour améliorer la mobilisation en matière de sécurité ferroviaire, afin d'encourager les communautés autochtones et locales à participer aux initiatives de sécurité ferroviaire au Canada. Le ministre Alghabra a également lancé un appel de propositions pour le programme, avec un financement pouvant atteindre 1,6 million de dollars, qui est maintenant en vigueur jusqu'au 16 février 2023.

Ce nouveau programme s'appuie sur le financement consacré à la sécurité ferroviaire annoncé l'an dernier dans le cadre du Programme de financement de la participation communautaire. Il élargit également les possibilités pour les personnes qui souhaitent partager leurs connaissances et leur expertise sur les environnements locaux. Les connaissances et l'expertise des communautés autochtones et locales sont essentielles pour veiller à ce que les initiatives de sécurité ferroviaire et les futurs programmes continuent d'assurer la sécurité des communautés au Canada.

Le Programme pour améliorer la mobilisation en matière de sécurité ferroviaire vise à :

fournir un financement permettant aux communautés, organisations et entités autochtones et locales d'acquérir les capacités et de solidifier leurs relations afin d'établir des processus de mobilisation propres au transport ferroviaire dans la région géographique pertinente;





appuyer la participation autochtone et locale à l'élaboration et à l'amélioration du système de sécurité ferroviaire du Canada en offrant des occasions de consulter, de mobiliser, de collaborer, de participer aux processus et d'entreprendre des recherches ou des études.

Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le Programme pour améliorer la mobilisation en matière de sécurité ferroviaire sont invitées à consulter le site Web de Transports Canada.https://tc.canada.ca/en/programs/community-participation-funding-program

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de travailler avec les communautés autochtones et locales pour améliorer le réseau de transport ferroviaire du Canada. Le savoir traditionnel autochtone nous aidera à orienter nos actions et nos initiatives futures afin que le réseau ferroviaire du Canada continue de fonctionner de la façon la plus sécuritaire possible. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Transports Canada continue de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations des communautés qui vivent et travaillent près des voies ferrées et pour accroître la sécurité des activités ferroviaires au Canada .





Les communautés, organisations et entités autochtones et locales sont invitées à présenter une demande de financement dans le cadre du Programme pour améliorer la mobilisation en matière de sécurité ferroviaire. Les bénéficiaires retenus dans le cadre du programme sont admissibles à recevoir un financement jusqu'à concurrence de 150 000 dollars (par bénéficiaire et par demande).





(par bénéficiaire et par demande). Transports Canada s'est engagé à collaborer avec les communautés et les organisations locales et autochtones pour s'assurer que les voix des personnes qui s'intéressent à la sécurité ferroviaire sont soigneusement prises en compte lors de l'examen et de la mise à jour de la législation dans le domaine des transports. En 2021, cet engagement a été souligné par l'annonce d'un financement pour faire progresser le transport sécuritaire des personnes et des marchandises par chemin de fer. De plus, le Programme de financement de la participation communautaire a ajouté une composante de la Sécurité ferroviaire pour laquelle un financement est disponible.

