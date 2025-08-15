MARKHAM, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - La sécurité énergétique et la vitalité économique du Canada dépendent de notre capacité d'augmenter l'offre d'énergie propre, fiable et abordable. Pour ce faire, il faut faire progresser des solutions de nouvelle génération comme l'hydrogène, le nucléaire, les énergies renouvelables, la géothermie et les biocombustibles, en plus d'intégrer nos réseaux électriques pour que l'électricité puisse circuler entre les provinces de manière fluide et efficace. Nous augmentons l'offre d'énergie propre et fiable, nous réduisons les émissions et nous livrons la marchandise dans l'intérêt des Canadiens.

À cette fin, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 13 millions de dollars dans cinq projets d'énergie propre en Ontario qui contribueront à moderniser le réseau électrique.

Financés dans le cadre de l'appel de propositions du Programme d'innovation énergétique pour les projets de démonstration de réseaux électriques intelligents, ces projets feront progresser la production d'électricité propre en Ontario et permettront aux clients qui possèdent des équipements tels que panneaux solaires et batteries d'accéder aux marchés de l'électricité et d'en tirer profit, en produisant et en vendant de l'énergie. Cela aura pour effet de réduire les factures d'énergie des Canadiens tout en rendant nos réseaux électriques plus intelligents, plus durables et plus résilients et prêts pour l'économie de demain.

« Voilà comment le Canada deviendra une superpuissance de l'énergie propre - par des collaborations avec des partenaires et des investissements dans la modernisation et l'optimisation de notre système électrique. C'est ce qu'il faut pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau et pour réduire les factures d'électricité des Canadiens. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes fiers de nous associer à RNCan pour réaliser notre projet Centricity, qui contribuera à façonner l'avenir du système électrique de l'Ontario. Ce projet vise à améliorer la résilience et la réactivité d'un réseau qui sera davantage axé sur le service à la clientèle, d'une part en modernisant notre planification et les opérations de notre centre de contrôle et d'autre part en ouvrant de nouveaux marchés à nos clients, à l'heure où nous passons à une mise en œuvre à grande échelle après des essais limités avec des opérateurs de réseaux de distribution. »

Brian Bentz

PDG, Alectra Inc.

« Ce soutien fédéral à notre projet de ressources énergétiques distribuées (RED) en Ontario nous réjouit au plus haut point. Il procurera des avantages concrets à notre clientèle, par exemple des coûts d'énergie plus bas et une gestion de l'électricité plus souple. Comme la demande continue de dépasser l'offre et qu'on ne prévoit pas construire d'actifs de production de grande envergure avant de nombreuses années, le besoin de solutions souples pour exploiter les RED n'a jamais été aussi grand. Le financement de ce projet par Ressources naturelles Canada marque un pas important vers la création d'un réseau électrique plus propre et plus résilient, tout en réduisant les coûts pour les consommateurs. »

Derek Lim Soo

PDG, Peak Power Inc.

« Enova est ravie de collaborer avec GridS2, jeune pousse du secteur de l'écotechnologie de l'Ontario, et de s'associer à Ressources naturelles Canada pour réaliser ce projet qui permettra de mieux planifier et d'optimiser le système de distribution grâce à l'IA. Ce projet jettera aussi les bases d'une offre d'énergie locale et libérera le potentiel des ressources énergétiques distribuées pour notre clientèle, ce qui aidera Enova à créer le réseau électrique de l'avenir. »

Greig Cameron

Enova Power Corp

Quelques faits

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie sobre en carbone.

à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie sobre en carbone. L'appel de propositions du PIE pour les projets de démonstration de réseaux électriques intelligents soutiendra des projets qui représentent des innovations en ce qui concerne les technologies ou solutions de réseaux électriques intelligents et les mécanismes de marché ou de contrat (les innovations peuvent être propres à un territoire). Par cet appel de propositions, on souhaite entre autres accélérer la modernisation du réseau, améliorer l'accès des clients à des solutions intégrées au réseau, représenter suffisamment un système électrique donné pour orienter de manière valable les futurs facteurs à considérer en matière de déploiement; répondre à des lacunes bien définies du marché en proposant des solutions commerciales; et faire progresser l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accessibilité dans le secteur de l'électricité.

Un des projets recevra aussi une subvention de la mission Green-Powered Future (avenir énergétique vert) de Mission Innovation (MI GPFM), qui vise à démontrer que des systèmes électriques installés dans différentes zones géographiques et climatiques pourront intégrer efficacement jusqu'à 100 % d'énergies renouvelables variables dans leur bouquet énergétique d'ici 2030, tout en demeurant rentables, sûrs et résilients.

La subvention de la MI GPFM pour les collaborations internationales s'adresse aux promoteurs qui font connaître à l'échelle internationale les bons coups et les leçons tirées de leur projet de démonstration de réseaux électriques intelligents du PIE. Il s'agit de la contribution du Canada au projet phare Five Demonstrations in Five Continents (Cinq démonstrations sur cinq continents), représentant à la fois le Canada et le continent nord-américain.

