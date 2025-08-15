OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous célébrons la Fête nationale de l'Acadie et reconnaissons le courage et la résilience du peuple acadien qui, depuis des siècles, défend sa langue, sa culture et son identité.

De Caraquet à Chéticamp, de Bonaventure à Tignish, les contributions des Acadiens et Acadiennes ont façonné l'identité collective de notre pays. Le nouveau gouvernement du Canada est déterminé à préserver ce patrimoine, notamment en investissant pour appuyer les célébrations de la culture acadienne, en soutenant les étudiants francophones en contexte minoritaire et en aidant les entrepreneurs francophones à faire croître leurs entreprises, en Acadie et dans d'autres communautés francophones en situation minoritaire, au pays et à l'étranger.

Ces actions reflètent notre volonté de bâtir un Canada inclusif, fier des riches traditions de l'une des plus anciennes communautés francophones en Amérique du Nord. »

