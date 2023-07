EDMONTON, AB, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement stimulent l'économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en favorisant leur résilience et leur capacité d'adaptation aux changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, était à Edmonton aujourd'hui pour annoncer un nouvel investissement pouvant atteindre presque 31 millions de dollars pour le projet de saut-de-mouton et d'élargissement de la 50e Rue du chemin de fer Canadian Pacific, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Ce projet permettra de renforcer la sécurité d'un passage à niveau et de réduire la congestion et les temps de déplacement dans la ville.

Ce nouveau financement s'ajoute aux fonds de plus de 39 millions de dollars annoncés en 2018 pour le même projet.

Voici les améliorations qui rehausseront la sécurité et augmenteront l'efficacité de la circulation des marchandises le long de cet important corridor commercial :

un nouveau passage supérieur au-dessus du passage à niveau au nord de l'autoroute Sherwood Park ;

; deux nouvelles voies de circulation sur la 50 e Rue, faisant passer le nombre total de voies de quatre à six;

Rue, faisant passer le nombre total de voies de quatre à six; le réalignement et la reconstruction de l'intersection de la 82 e Avenue et de la 50 e Rue pour maintenir les liens importants qui relient les quartiers résidentiels et les développements commerciaux locaux;

Avenue et de la 50 Rue pour maintenir les liens importants qui relient les quartiers résidentiels et les développements commerciaux locaux; de nouveaux trottoirs et des sentiers à usage partagé le long de la 50e Rue afin que les gens de la ville puissent se déplacer rapidement et en toute sécurité.

En 2023, les travaux de construction porteront principalement sur la construction du passage supérieur nord et sur le drainage des eaux pluviales. Une fois cette étape terminée, les travaux de construction se déplaceront vers le passage supérieur en direction sud. La construction du projet, qui a commencé au printemps 2022, comprend l'achèvement des travaux de services publics et de drainage souterrains et en hauteur. Les travaux devraient être terminés d'ici l'automne 2027.

Le gouvernement du Canada continue d'investir afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement du pays, de stimuler la croissance économique et de créer plus de possibilités de croissance pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à collaborer avec les parties prenantes lors d'importants projets d'infrastructure qui permettront de réduire les goulots d'étranglement, les vulnérabilités et la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Notre gouvernement est résolu à améliorer notre réseau de transport en investissant dans des projets d'infrastructure comme celui-ci. Ainsi, nous visons à renforcer l'économie et à créer de bons emplois pour les Canadiens et les Canadiennes. Le financement accordé à Edmonton annoncé aujourd'hui fera en sorte que les marchandises puissent circuler efficacement et que les gens puissent se déplacer en toute sécurité. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« La ville d'Edmonton accepte avec plaisir les fonds supplémentaires octroyés par le gouvernement du Canada pour appuyer cet important projet de construction de la ville. La ville a à cœur de fournir à sa population des réseaux de transport efficaces qui améliorent la mobilité. Nous sommes heureux de constater que nos partenaires de financement fédéraux reconnaissent le besoin d'améliorer et de continuer de bâtir les infrastructures essentielles qui amélioreront la qualité de vie des habitantes et habitants d'Edmonton. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Maire d'Edmonton

Le gouvernement du Canada , par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour favoriser la circulation fluide des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour favoriser la circulation fluide des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel, fondé sur le mérite, conçu pour aider les propriétaires et les utilisatrices et utilisateurs d'infrastructures à investir dans les ressources de transport essentielles qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars a été consenti au programme sur 11 ans (2017-2028).

. Un total de 4,6 milliards de dollars a été consenti au programme sur 11 ans (2017-2028). Transports Canada , par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

, par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions du Fonds national des corridors commerciaux visant à accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada soutient des flux commerciaux fluides et fiables entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

soutient des flux commerciaux fluides et fiables entre le et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur. Le premier ministre a d'abord annoncé le financement pour ce projet en mai 2018.

