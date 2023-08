OTTAWA, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie et créent de bons emplois pour les gens de la classe moyenne, tout en les rendant résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé un nouvel investissement de jusqu'à 11 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Cet investissement servira à construire un nouvel entrepôt de marchandises pour Canadian North, une compagnie aérienne détenue par les Inuits. Pour appuyer cet engagement, Canadian North apportera une contribution équivalente à celle du gouvernement du Canada, ce qui portera le financement total combiné de ce projet à 22 millions de dollars.

Cet entrepôt sera situé sur les terrains de l'aéroport international d'Ottawa et il permettra de réduire les délais dans la capacité de manutention des marchandises et d'augmenter la connectivité entre les différents modes de transport à l'aéroport. Par exemple, le projet élargirait la zone de chargement des camions, où les files d'attente ont créé de la congestion par le passé. Au total, ce projet va aussi doubler la capacité de Canadian North à Ottawa.

De plus, cette nouvelle installation adoptera des technologies respectueuses de l'environnement et agrandira les aires de réfrigération et de congélation écoénergétiques afin de réduire les pertes et de préserver les biens essentiels destinés à l'Arctique canadien. L'installation comprendra aussi un système d'alimentation de secours pour assurer la continuité du service lors de phénomènes météorologiques violents.

Le gouvernement du Canada continue d'investir pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, stimuler la croissance économique et créer davantage de possibilités de croissance internationale pour nos entreprises. Il s'agit d'un autre engagement à long terme visant à travailler avec les partenaires sur des projets d'infrastructure importants qui s'attaquent à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« C'est une bonne journée pour l'aéroport international d'Ottawa et les communautés nordiques du Canada. Avec ce nouvel entrepôt, Canadian North va pouvoir continuer son travail pour faciliter le transport des marchandises partout au pays, surtout vers le nord. En traitant plus de fret et en reliant plus facilement les différents modes de transport, on stimule notre économie et on s'assure que notre infrastructure de transport est prête à surmonter tous les défis. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« L'aéroport international d'Ottawa est un moteur économique essentiel qui soutient nos voisins du Nord ainsi que notre collectivité. Les fonds annoncés aujourd'hui permettront à Canadian North d'investir dans des infrastructures essentielles pour soutenir les principales voies d'approvisionnement du Nord canadien, tout en créant de bons emplois pour les résidents d'Ottawa. »

L'honorable David J. McGuinty

Député pour Ottawa Sud

« La demande croissante de la part des communautés éloignées et nordiques du Canada met en évidence le rôle essentiel du fret pour soutenir les communautés inuites et assurer la sécurité alimentaire. Grâce à un investissement conjoint de 22 millions de dollars, la nouvelle installation de fret à Ottawa doublera la capacité de Canadian North d'ici 2026, renforçant ainsi les liens vitaux entre le Nord et le reste du Canada. »

Michael Rodyniuk, Président et chef de direction

Canadian North

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document connexe

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected] ; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]