MARKHAM, ON, le 14 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera l'octroi de fonds en faveur de projets d'électricité propre en Ontario. Il sera en compagnie de Rudy Cuzzetto, adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie et des Mines de l'Ontario; de Keith Irish, conseiller municipal de la Ville de Markham; et de représentants de l'industrie.

Un point de presse suivra.

Date : 15 août 2025

Heure : 9 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]