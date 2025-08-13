MONTRÉAL, le 13 août 2025 /CNW/ - Qu'il s'agisse d'infrastructures, d'innovation ou des partenariats nécessaires pour faciliter la transition vers les transports électriques - le Canada ouvre la voie.

Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui plus de 25 millions de dollars pour 33 projets destinés à améliorer la disponibilité des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), à décarboner le transport des marchandises et à mettre au point des technologies novatrices pour les camions moyens et lourds. Le financement du nouveau gouvernement du Canada rendra les véhicules zéro émission plus pratiques pour les familles et les entreprises canadiennes en encourageant des innovations propres à renforcer le secteur automobile canadien.

Ressources naturelles Canada (RNCan) a consacré plus de 9,7 millions de dollars à 23 projets en vue de l'installation de plus de 850 bornes de recharge de VE à divers endroits au pays dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ). Grâce à ces investissements, les Canadiennes et les Canadiens auront accès plus facilement à des stations de recharge de VE pratiques à leur lieu de travail, dans les lieux publics, le long des autoroutes et dans leur immeuble d'habitation à logements multiples.

En outre, dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE), RNCan a versé 8 millions de dollars pour la réalisation de six projets qui favoriseront l'innovation dans les secteurs des véhicules moyens et lourds, s'attaqueront aux défis opérationnels concrets des flottes électriques et favoriseront le développement de la propriété intellectuelle canadienne.

Enfin, le Programme de transport écoénergétique de marchandises a versé les 7,9 millions de dollars restants pour financer quatre projets qui aident les secteurs des transports, de la construction et des travaux publics à moderniser leur parcs de véhicules et à réduire leurs frais de carburant et leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). En diminuant la consommation de carburant et les coûts d'exploitation des entreprises de transport de marchandises, ces projets rendent l'industrie canadienne à la fois plus compétitivité et plus propre.

Citations

« Nous prenons des mesures audacieuses pour faire du Canada une superpuissance énergétique. En soutenant ces projets, nous contribuons à offrir des solutions concrètes et pratiques aux utilisateurs de véhicules électriques du Québec et faisons équipe avec l'industrie québécoise pour favoriser la décarbonation du secteur des transports tout en renforçant nos chaînes d'approvisionnement et notre indépendance énergétique. C'est par ce genre d'investissements que nous bâtissons une économie plus propre, plus sûre et plus compétitive. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, nous accélérons la transition vers les véhicules zéro émission en installant plus de 850 nouvelles bornes de recharge de VE au Canada, dont de nombreuses au Québec, et nous permettons à des technologies canadiennes de pointe de renforcer la performance, la sécurité et la fiabilité des véhicules électriques au Canada. Grâce aux fonds du Programme de transport écoénergétique de marchandises, nous montrons que les transports propres profitent non seulement aux consommateurs, mais aussi aux parcs de véhicules commerciaux, industriels et municipaux qui transforment l'économie dans tous les secteurs tout en réduisant les émissions. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Les transports routiers sont à l'origine d'environ 18 % des émissions totales de GES au Canada.

Le PIVEZ finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène là où vivent, travaillent, voyagent et s'amusent les Canadiens.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus de 1 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de stations de recharge de VE dans tout le pays.

Les innovations canadiennes - batteries de VE de prochaine génération, systèmes de recharge véhicule-réseau et outils numériques qui améliorent la fiabilité de la recharge des VE - renforcent l'efficience et la fiabilité de notre secteur du transport de marchandises.

Le PIE fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie sobre en carbone.

L'appel de propositions pour la décarbonation des transports routiers du PIE soutient la recherche, le développement et la démonstration de technologies de pointe pour les transports routiers, notamment des groupes motopropulseurs zéro émission (pour véhicules électriques à batterie ou à pile à hydrogène), et l'aménagement d'infrastructures novatrices qui favorisent l'adoption de véhicules zéro émission.

Les projets financés par le Programme de transport écoénergétique de marchandises aident quatre entreprises québécoises à acheter des camions alimentés au gaz naturel comprimé et renouvelable - un mode de transport de marchandises fiable qui réduit les émissions de GES et abaisse les frais de carburant de ces entreprises.

