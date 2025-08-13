OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires en appui à l'Ukraine.

La Coalition a salué le leadership et le sens de l'initiative du président Trump et des États-Unis et discuté des efforts déployés actuellement pour parvenir à la paix en Ukraine, dans le contexte des prochaines négociations entourant un cessez-le-feu qui auront lieu entre les États-Unis et la Russie à Anchorage, en Alaska, le vendredi 15 août 2025.

Les dirigeants ont souligné leur unanimité à l'égard de principes fondamentaux, comme le fait que les décisions concernant l'avenir de l'Ukraine doivent être prises par le peuple ukrainien, que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force, que les efforts diplomatiques doivent être renforcés par des pressions militaires et économiques sur la Russie pour qu'elle mette fin à son agression et qu'il faudra des garanties crédibles en matière de sécurité permettant à l'Ukraine de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Le premier ministre Carney a affirmé le soutien indéfectible du Canada envers l'Ukraine, qui s'exprime notamment par une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars et le décaissement d'un prêt de 2,3 milliards de dollars par le biais du mécanisme de prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires.

La réunion était coprésidée par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, le président de la France, Emmanuel Macron, et le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, et le vice-président des États-Unis, JD Vance, ont également pris part à la réunion de la Coalition des volontaires.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]