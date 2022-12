Une capacité supplémentaire pour augmenter la fréquentation touristique et les échanges commerciaux des deux pays

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens comptent sur un secteur de l'aviation solide pour permettre aux communautés de rester connectées et leur fournir à temps les marchandises essentielles dont ils ont besoin. L'élargissement des relations actuelles du Canada en matière de transport aérien permet aux transporteurs aériens de proposer davantage de vols, faisant ainsi profiter aux voyageurs et aux entreprises d'un plus grand choix.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la conclusion récente d'un accord élargi de transport aérien entre le Canada et la Colombie. L'accord élargi permet aux transporteurs aériens désignés des deux pays d'exploiter un nombre illimité de vols de passagers et de vols de transport de marchandises vers un nombre illimité de destinations au Canada et en Colombie. Il s'agit d'un changement considérable par rapport à l'accord précédent, qui autorisait 14 vols de passagers et 14 vols de transport de marchandises par semaine.

Actuellement, la Colombie constitue le principal marché de transport aérien international du Canada en Amérique du Sud. L'accord élargi permettra aux transporteurs aériens du Canada et de la Colombie de mieux répondre aux besoins de ce marché du transport aérien en pleine expansion.

Les nouveaux droits accordés en vertu de l'accord élargi peuvent être immédiatement exercés par les transporteurs aériens.

« Cet accord considérablement élargi améliorera la connectivité pour les personnes qui voyagent et les entreprises au Canada et en Colombie et démontre notre détermination à améliorer également les services aériens avec l'Amérique latine. Notre gouvernement continuera à renforcer notre économie et notre secteur de l'aviation; cet accord élargi aidera les entreprises canadiennes à faire exactement cela. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les intérêts de la population canadienne seront toujours de première importance pour notre gouvernement. Avec un contexte mondial qui évolue aussi rapidement que celui d'aujourd'hui, cette priorité est plus importante que jamais. L'accord élargi réaffirme notre engagement, apportant aux transporteurs aériens et aux aéroports la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises et des personnes qui voyagent, aussi bien les entreprises et personnes canadiennes que celles qui sont colombiennes. Le marché latino-américain présente une demande croissante pour les produits et services canadiens et nous continuerons à soutenir nos exportateurs canadiens dans leur quête d'excellence dans le monde entier. »

L'honorable Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

La Colombie est le 19e marché international de transport aérien en importance du Canada .

. Le premier accord de transport aérien entre le Canada et la Colombie a été conclu en 2012. Cet accord entre le Canada et la Colombie a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence viable à long terme, et le développement des services aériens internationaux.

et la Colombie a été conclu en accord entre le et la Colombie a été conclu dans le cadre de la politique Ciel bleu du , qui favorise la concurrence viable à long terme, et le développement des services aériens internationaux. Depuis le lancement en novembre 2006 de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a négocié des accords de transport aérien avec plus de 100 pays.

Informations supplémentaires sur la politique Ciel bleu

