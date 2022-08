LAC-MÉGANTIC, QC, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Aucune communauté ne devrait jamais avoir à vivre ce que Lac-Mégantic a vécu le 6 juillet 2013. Le gouvernement du Canada s'est engagé à achever la voie de contournement ferroviaire qui marquera un nouveau départ pour les gens de la région. Ce processus doit être fait en continuant de travailler en collaboration avec les gens de la communauté et en les tenant informés à chaque étape.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, annonce les détails de la tenue d'une nouvelle consultation publique sur l'hydrologie et sur les mesures visant à atténuer les impacts potentiels du projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Il annonce également que la période de négociations de gré à gré entre Services publics et Approvisionnement Canada et les propriétaires est prolongée jusqu'au 4 novembre 2022.

La consultation publique aura lieu du 29 août au 30 septembre 2022. Pendant cette période, les citoyens pourront consulter les rapports d'expertise sur l'hydrologie ainsi que les mesures d'atténuation et de suivis prévues. Ils pourront aussi transmettre leurs questions et commentaires par écrit à Transports Canada.

De plus, des séances d'information destinées aux citoyens auront lieu :

En personne le 13 septembre (pour les citoyens directement touchés par le projet)

En personne le 14 septembre (ouvert à tous)

En virtuel le 16 septembre (ouvert à tous)

Les séances en personne auront lieu au Centre sportif Mégantic à Lac-Mégantic. Lors de ces séances, les citoyens pourront s'informer sur le projet et poser leurs questions de vive voix aux experts de Transports Canada et du Canadien Pacifique.

Pour tous les détails concernant la consultation et les séances d'information, visitez le site Web de Transports Canada à : www.canada.ca/consultation-voie-contournement-lac-megantic

Les élus de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac seront également appelés à commenter les rapports et les mesures d'atténuation dans le cadre de cette consultation. Les Premières Nations Waban-Aki et Huron-Wendat seront consultées en septembre et octobre 2022.

Il y a quelques semaines, certains propriétaires ont demandé une nouvelle prolongation des négociations de gré à gré avec Services publics et Approvisionnement Canada, afin d'avoir plus de temps pour poursuivre les échanges constructifs. Cette prolongation permettra également à Transports Canada de compléter la consultation publique sur l'hydrologie et de donner la possibilité aux propriétaires de prendre en compte les éléments communiqués dans le cadre de cette consultation.

Citations

« Il est essentiel pour moi que, dans un dossier aussi important que celui-ci, nous prenions le temps de bien faire les choses. Notre gouvernement s'est engagé à réaliser ce projet le plus rapidement possible, mais nous tenons à le faire correctement et dans le respect de la communauté. Il est nécessaire d'être à l'écoute des besoins. Voilà pourquoi nous allons tenir cette consultation et que nous avons accordé un délai supplémentaire aux négociations avec les propriétaires touchés, tel que demandé. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les gens de la région de Lac-Mégantic peuvent être assurés que notre gouvernement est à l'écoute et que leurs préoccupations sont fondamentales pour nous dans la réalisation de ce projet. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Députée de Compton--Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

