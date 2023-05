OTTAWA, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - La longue fin de semaine de mai représente le début non officiel de la saison de navigation pour un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. En ce début de saison, le gouvernement du Canada s'est engagé à sensibiliser les gens aux pratiques de sécurité nautique et à assurer la sécurité de la population canadienne sur l'eau.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé les bénéficiaires du financement de plus d'un million de dollars qui sera octroyé dans le cadre du Programme de contributions pour la sécurité nautique du Canada pour des projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance. Le financement sera accordé aux bénéficiaires suivants :

District régional d'Alberni-Clayoquot (210 000 dollars );

); Shuswap Lifeboat Society (28 514 dollars );

); Shuswap Watershed Council (24 025 dollars );

); Gouvernement de la Nation Tŝilhqot'in (299 935 dollars );

); Alberta Whitewater Association (225 000 dollars );

); Canot Kayak Québec (208 751 dollars );

); Labrador Hunting and Fishing Association (91 800 dollars ).

Le financement de cette année soutient des projets d'organismes sans but lucratif et de communautés autochtones qui permettront d'améliorer la sécurité de la navigation de plaisance grâce à l'élaboration de programmes de sécurité nautique, à la formation de personnel de sécurité nautique et à l'établissement de parcours de pagaie sécuritaires.

Avec la Semaine nord-américaine de la sécurité nautique en cours la semaine prochaine et l'été qui s'en vient, il est temps que les plaisancières et les plaisanciers réfléchissent aux manières dont ils peuvent profiter de l'eau de façon sécuritaire et responsable tout au long de la saison de navigation.

Citation

« La Semaine nord-américaine de la sécurité nautique est un bon moment pour rappeler aux plaisancières et aux plaisanciers que les pratiques de sécurité nautique sauvent des vies. Les bénéficiaires du financement de cette année aideront à assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens sur l'eau alors que les jours se réchauffent. Je suis fier d'appuyer ces organisations importantes et les projets qu'elles mènent pour veiller à la sécurité du public sur l'eau, et j'applaudis le travail qu'elles accomplissent. J'espère que tout le monde profitera d'une saison de navigation sûre et s'amusera à explorer les eaux canadiennes en toute sécurité. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Nous rappelons aux plaisancières et aux plaisanciers de toujours porter un gilet de sauvetage de taille appropriée et en bon état lorsqu'ils sont sur l'eau ou près de l'eau. En plus du port d'un gilet de sauvetage, les pratiques de sécurité nautique comme la préparation, l'élaboration d'un plan et la sobriété à bord d'un bateau peuvent sauver des vies.

Selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade , le Canada enregistre une moyenne de 500 noyades par année, dont une centaine sont liées à la navigation de plaisance. Dans 80 % de ces accidents mortels, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI). Plus d'un tiers des personnes mortellement blessées dans des incidents de navigation de plaisance avaient consommé de l'alcool.

, le enregistre une moyenne de 500 noyades par année, dont une centaine sont liées à la navigation de plaisance. Dans 80 % de ces accidents mortels, les victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage ou de vêtement de flottaison individuel (VFI). Plus d'un tiers des personnes mortellement blessées dans des incidents de navigation de plaisance avaient consommé de l'alcool. Depuis 2009, le Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada a financé 123 projets axés sur la sécurité de la navigation de plaisance au Canada , pour un total de 17,3 millions de dollars.

, pour un total de 17,3 millions de dollars. La composante de la Sécurité de la navigation de plaisance du Programme de contributions pour la sécurité nautique finance jusqu'à 75 % des dépenses totales admissibles d'un projet, jusqu'à un maximum de 300 000 dollars par année, par bénéficiaire. Un total d'un million de dollars est disponible chaque année.

par année, par bénéficiaire. Un total d'un million de dollars est disponible chaque année. Le Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada appuie les programmes axés sur la prévention et encourage l'adoption de pratiques de navigation sécuritaires et le respect de la réglementation en matière de sécurité.

Liens connexes

