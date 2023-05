OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) est une société d'État ayant pour mandat de protéger les gens par un contrôle efficace et efficient des voyageuses et voyageurs aériens et de leurs bagages. L'ACSTA fournit un niveau de service de sûreté professionnel, efficace et uniforme dans tout le pays.

À la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Nada Semaan au poste de présidente et chef de la direction de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour un mandat de cinq ans, à compter du 3 avril 2023.

Le ministre et la présidente et chef de la direction de l'ACSTA s'efforcent de travailler ensemble pour perfectionner la prestation des services et le contrôle des passagers au Canada, et améliorer la reddition de comptes et l'intégration avec d'autres parties prenantes dans l'industrie.

La rencontre de présentation entre le ministre Alghabra et Mme Semaan a eu lieu le 28 avril 2023.

Mme Semaan possède une expérience considérable au niveau de la direction, est une membre active de sa communauté, et apporte un large éventail de connaissances et d'expertise à son poste.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer que Mme Nada Semaan a accepté la nomination à titre de présidente et chef de la direction de l'ACSTA. Mme Semaan mettra à profit sa vaste expérience dans son nouveau rôle. Je lui souhaite beaucoup de succès alors qu'elle continue de protéger la population canadienne par un contrôle efficace et efficient de la sûreté du transport aérien. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

Le budget de 2023 propose d'accorder à l'ACSTA un financement de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour maintenir et rehausser son niveau de service, raccourcir le temps d'attente au contrôle de sécurité et renforcer les mesures de sûreté dans les aéroports.

