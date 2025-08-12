OTTAWA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ - Hier, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Les premiers ministres ont convenu qu'il était impératif de mettre fin à la guerre d'agression menée par la Russie et d'instaurer une paix et une sécurité justes et durables en Ukraine.

Les deux dirigeants ont salué le leadership exercé par le président Trump et les États-Unis pour assurer la paix en Ukraine dans le contexte des négociations à venir.

En tant que membres de la Coalition des volontaires, les premiers ministres ont réaffirmé l'engagement du Canada et du Royaume-Uni à se coordonner de près avec les États-Unis ainsi qu'avec le président Zelenskyy et le peuple ukrainien pour assurer la paix et la sécurité en Ukraine et en Europe.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

