GATINEAU, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), Anna Gainey, a publié aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« En cette Journée internationale de la jeunesse, je tiens à souligner le dévouement des jeunes du Canada envers leur collectivité et leur engagement à améliorer le Canada et le monde. Cela comprend le travail et la croissance économique, un objectif particulièrement pertinent pour les jeunes qui façonnent leur propre avenir et ont hâte de bien démarrer leur carrière.

Compte tenu des défis liés à l'emploi des jeunes, nous sommes déterminés à aider les jeunes du Canada à améliorer leur situation en leur donnant accès à des emplois valorisants. Nous établissons des liens entre eux et les programmes d'emploi et de développement des compétences dont ils ont besoin pour bien lancer leur carrière.

Votre gouvernement met en œuvre diverses initiatives, comme la Stratégie emploi et compétences jeunesse, Emplois d'été Canada et le Programme de stages pratiques pour étudiants, qui offrent aux jeunes d'excellentes possibilités d'acquérir de l'expérience précieuse et de développer des compétences essentielles, leur donnant ainsi les moyens de trouver et de conserver de bons emplois dans divers secteurs de l'économie.

Nous savons également que lorsque les jeunes démarrent leur vie du bon pied, tout le monde en profite. Pour cela, il faut d'abord s'assurer qu'ils peuvent apprendre et s'épanouir dès leur plus jeune âge . Grâce à des investissements tels que le Programme national d'alimentation scolaire, nous veillons à ce que les enfants aient accès à des repas nutritifs afin qu'ils puissent se concentrer, donner le meilleur d'eux-mêmes et établir les bases d'une réussite durable.

Nous remercions les jeunes du Canada, qui contribuent à bâtir un présent et un avenir meilleurs pour tous. Votre énergie, votre créativité et votre engagement sont le moteur des progrès dans les collectivités partout au pays, et nous sommes fiers de vous soutenir à chaque étape de votre parcours.

Bonne Journée internationale de la jeunesse ! »

SOURCE Emploi et Développement social Canada