CALGARY, AB, le 12 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit une économie canadienne forte et unifiée. Pour y parvenir, il nous faut la main-d'œuvre spécialisée la plus performante du G7. En collaborant avec les syndicats, le gouvernement fédéral soutient les travailleurs pour leur permettre d'acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin et favorise la création d'emplois bien rémunérés et durables au profit des générations à venir.

Aujourd'hui, lors d'une conférence tenue avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé un financement de près de 10 millions de dollars destiné à la Western Joint Electrical Training Society. Le projet de l'organisme permettra d'offrir une formation pratique novatrice aux apprentis, aux compagnons et aux autres travailleurs en électricité du bâtiment partout au Canada et ainsi de combler les lacunes en matière de compétences et de connaissances écologiques.

Le secrétaire d'État Zerucelli a aussi annoncé l'octroi de plus de 3 millions de dollars au Conseil national des métiers de l'industrie électrique pour un projet qui permettra de former des monteurs de lignes sous tension certifiés Sceau rouge à l'utilisation de drones pour effectuer l'entretien des lignes électriques et ainsi favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ensemble, ces projets permettront à près de 17 350 travailleurs d'améliorer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles.

Les projets, financés dans le cadre du volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, dans le cadre de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, font complément à la formation financée par le Fonds de formation pour les emplois durables, qui aide des milliers de travailleurs à acquérir les nouvelles compétences ou à faire les mises à niveau requises pour bâtir une économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre spécialisée, notamment l'élimination des obstacles à l'entrée dans les métiers spécialisés, au soutien dans le processus d'apprentissage et à la complétion des programmes, la résolution de la crise du logement et l'augmentation de la construction carboneutre pour libérer le potentiel économique du Canada.

Citations

« Pour réellement doubler le nombre de logements construits chaque année et atteindre près de 500 000 unités, nous avons besoin d'une main-d'œuvre dotée des compétences écologiques nécessaires pour construire plus rapidement. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre plan consistant à assurer la formation de près de 30 000 personnes de métier, en collaboration avec les organismes et les syndicats, dans le but de stimuler l'innovation, accroître la productivité et soutenir la croissance à long terme dans le secteur de la construction ici même, chez nous. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Au Conseil national des métiers de l'industrie électrique, nous reconnaissons que le secteur des lignes sous tension est essentiel au maintien de l'infrastructure électrique et de la capacité du réseau au Canada. Ce programme transformateur, qui combine l'expertise traditionnelle et les nouvelles technologies, permettra non seulement de rehausser considérablement la qualité de nos métiers spécialisés certifiés Sceau rouge et de combler de graves lacunes en matière de compétences, mais aussi de promouvoir activement les initiatives écologiques essentielles pour réduire l'empreinte des émissions du Canada et garantir un avenir durable. »

- Le directeur général du Conseil national des métiers de l'industrie électrique, Chris Swick

« Cet investissement national dans l'équipement de formation en énergie verte change la donne pour les métiers spécialisés au Canada. En appuyant les partenariats élargis à l'échelle de l'industrie et les comités mixtes de formation des syndicats, nous rendons possible le partage d'expertise et de ressources d'un océan à l'autre. Cette approche collaborative garantit que la formation est fondée sur la demande, adaptée aux besoins locaux et axée sur la réduction des lacunes en matière de compétences, permettant ainsi aux travailleurs de diriger la transition vers une économie durable. »

- Le directeur général de la Western Joint Electrical Training Society, Adrien Livingston

Faits en bref

Le volet de financement Emplois durables de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage et le Fonds de formation pour les emplois durables s'inscrivent dans l'approche globale du Canada en matière d'emplois durables, telle que décrite dans la Loi canadienne sur les emplois durables et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 afin de guider la transition du Canada vers une économie carboneutre.

en matière d'emplois durables, telle que décrite dans la Loi canadienne sur les emplois durables et le Plan provisoire pour des emplois durables publié en 2023 afin de guider la transition du vers une économie carboneutre. Certains exemples d'industries qui requièrent que les travailleurs aient une formation verte sont la construction de bâtiments à faibles émissions de carbone, le déploiement de systèmes utilisant les énergies propres, les véhicules zéro émissions et la chaîne d'approvisionnement de batteries. Les rénovations de logements et les nouvelles constructions exigent également des travailleurs de la construction possédant des compétences spécialisées pour travailler sur des bâtiments efficaces sur le plan énergétique et hautement performants.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi.

investit près de 1 milliard de dollars par an dans le soutien à l'apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi. Le gouvernement s'est engagé à doubler le rythme de la construction de logements, y compris les logements préfabriqués et modulaires, tant au moyen de méthodes de construction traditionnelles que de nouvelles technologies. Pour construire ces logements, le Canada va devoir embaucher et former des milliers d'ouvriers qualifiés.

va devoir embaucher et former des milliers d'ouvriers qualifiés. La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

Personnes-ressources, Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles