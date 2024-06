SPIRIT RIVER, AB, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral soutient un investissement conjoint de plus de 10,3 millions de dollars à Spirit River pour la construction d'un immeuble de 24 appartements abordables destinés aux personnes âgées de la collectivité.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Judy Kokotilo-Bekkerus, présidente de la Grande Spirit Foundation.

L'immeuble comprendra des appartements autonomes d'une et de deux chambres dotés de cuisines complètes. Il y aura des ascenseurs à chacun des quatre étages. La conception des appartements permettra aux personnes âgées de vivre dans un environnement stimulant et de façon autonome. De plus, elles auront accès à une collectivité apportant du soutien et à de nombreuses commodités. La construction devrait être achevée en 2025.

Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel comprend ce qui suit :

8 414 505 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

1 954 130 $ de la Grande Spirit Foundation et des municipalités du G5, que sont les comtés de Saddle Hills County et de Birch Hills , le district municipal de Spirit River , la ville de Spirit River et le village de Rycroft .

L'immeuble est aménagé par la Grande Spirit Foundation, dont le mandat est d'offrir des logements sûrs et abordables et des services de soutien aux personnes âgées, aux familles et aux personnes seules à faible revenu. La Grande Spirit Foundation s'engage à promouvoir le vieillissement actif, à favoriser les liens sociaux et à encourager les résidents à adopter un mode de vie valorisant et épanouissant.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore à cet ensemble résidentiel. Il contribue à ce que les personnes âgées de Spirit River puissent vivre de façon autonome dans une collectivité active et florissante, et dans un logement qui répond à leurs besoins. C'est un bel exemple de projet pouvant être réalisé dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement de plus de 82 milliards de dollars du gouvernement fédéral. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes très reconnaissants envers la SCHL pour son soutien. Nous la remercions aussi pour la confirmation du financement en capital engagé dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ces fonds serviront à la construction d'appartements pour personnes âgées à Spirit River. Notre mission est de créer un environnement stimulant et habilitant pour les personnes âgées. Nous voulons qu'elles aient la liberté de vivre de façon autonome dans un milieu doté des services de soutien dont elles ont besoin, tout en ayant accès à de multiples commodités. La Grande Spirit Foundation s'engage à promouvoir le vieillissement actif, à favoriser les liens sociaux et à encourager les résidents à adopter un mode de vie valorisant et épanouissant sans avoir à quitter leur collectivité d'origine. » - Judy Kokotilo-Bekkerus, présidente de la Grande Spirit Foundation

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada. La SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à plus de gens au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

