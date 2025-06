CAP-BRETON, NS, le 26 juin 2025 /CNW/ - Résoudre la crise du logement au Canada nécessite des mesures immédiates pour répondre aux besoins urgents des Canadiens. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement annonce aujourd'hui un investissement de 1,7 million de dollars pour la construction de 19 logements dédiés aux aînés dans la municipalité régionale du Cap-Breton.

L'annonce a été faite par Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député fédéral de Sydney--Glace Bay.

Grâce au financement et au soutien du gouvernement fédéral, du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse, la North Sydney Food Bank Society a transformé le bâtiment de l'école Seton en 19 logements abordables. Les travaux de rénovation ont permis de créer des logements afin de répondre aux besoins croissants des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les jeunes adultes, les nouveaux immigrants et les personnes âgées. Le projet se trouve à proximité d'un centre communautaire et tous les services.

Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant :

1,7 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA);

1,6 million de dollars du ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse;

200 000 $ de Efficiency Nova Scotia;

90 078 $ de mise de fonds en argent de la North Sydney Food Bank Society.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à mettre en place une série de mesures pour aider à doubler le taux de construction résidentielle à travers le pays. Notre collaboration avec le ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse et la North Sydney Food Bank nous permet de nous approcher de notre objectif et d'offrir aux Canadiennes et Canadiens des logements plus abordables. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Grâce au Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement investit dans le logement abordable pour s'assurer que les aînés qui vivent au Cap-Breton bénéficient d'un toit qui répond à leurs besoins. Nous restons déterminés à bâtir des communautés plus fortes - et un Canada plus fort. » - Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député fédéral de Sydney--Glace Bay

« L'amélioration de l'accès à des logements abordables ne peut se faire que par une approche d'équipe, comme nous l'avons vu dans le cadre du projet de la North Sydney Food Bank. En travaillant ensemble, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et la North Food Bank Society ont assuré la présence de 19 logements sûrs et abordables dans la région de North Sydney, aujourd'hui et à l'avenir. » - L'honorable Fred Tilley, ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Northside-Westmount

« La North Sydney Food Bank est très fière de l'excellent travail que nous avons réalisé en convertissant une aile existante de l'ancienne Seton Elementary School en 19 logements abordables pour personnes âgées. Ce projet est un merveilleux exemple des grandes choses qui peuvent être accomplies lorsque les entreprises travaillent ensemble. Nous sommes très reconnaissants à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et au ministère de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse d'avoir contribué à la réalisation de ce projet. » - Stacy Ellis, directrice générale de la North Sydney Food Bank

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

