OTTAWA, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à relever les défis de logement et à soutenir des solutions collaboratives pour améliorer les résultats en matière de logement pour toute la population canadienne. Dans ses efforts pour appuyer la recherche sur le logement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui un financement de près de 1,7 million de dollars par l'entremise du Fonds de recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Ce financement est destiné à 15 nouvelles initiatives de planification, de recherche et de mobilisation des connaissances sélectionnées parmi des demandes provenant de partout au pays.

Grâce à ce fonds administré par la SCHL, les bénéficiaires comblent d'importantes lacunes dans l'information et dans les connaissances relatives aux domaines d'intervention prioritaires de la SNL. Le but est de mieux comprendre les besoins de logement des populations les plus vulnérables au Canada, notamment : les femmes et les enfants, les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance, les personnes handicapées, les jeunes adultes et les nouveaux arrivants. Le Fonds vise à promouvoir la SNL et à appuyer le développement d'une capacité de recherche axée sur des données probantes dans le secteur du logement abordable.

Voici les demandes retenues :

Trouver des stratégies pour optimiser et mettre à l'échelle l'aménagement de logements communautaires (Ont.)

Solutions de logement efficaces : Pratiques exemplaires pour les gens sans logement ayant eu des démêlés avec la justice (Ont.)

Exposition à la fumée des feux de forêt à Pelican Narrows : Améliorer la qualité de l'air intérieur dans la Nation crie de Peter Ballantyne (Sask.)

Parcours invisibles : Documenter les réseaux spatiaux et résidentiels de migrants en situation d'itinérance à Montréal (Qc)

Espace-Vie TSA : Une solution d'habitation novatrice pour adultes autistes ayant des grands besoins (Qc)

Feuille de route pour les logements avec services de soutien destinés aux jeunes noirs (Ont.)

Options en Ontario : Évaluer les règlements sur le zonage et sur l'utilisation des terres ainsi que leur effet sur l'offre de logements pour différents groupes (Ont.)

Le logement communautaire et l'assurance dans un contexte de changement climatique : Étudier les répercussions de l'évolution des protections d'assurance sur le secteur du logement communautaire, et cerner des politiques et des pratiques novatrices pour renforcer la résilience

Données sur l'itinérance chez les Métis : Créer des outils et consulter les collectivités pour recueillir des données pertinentes sur le plan culturel (Ont.)

Projet dirigé par des Autochtones : outil d'évaluation des besoins en matière de logement (C.-B.)

Exploiter le potentiel de Sagatay : Un programme d'hébergement de transition pour les hommes autochtones (Ont.)

Offre de logements abordables aux communautés noires : Études de cas

Évaluation des besoins en matière de logement de la Nation métisse en Saskatchewan (Sask.)

Cadre d'évaluation des immeubles axé sur les locataires et visant la remise en état des logements pour ménages à faible revenu dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver (C.-B.)

Faits en bref :

Le Fonds de recherche et de planification de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) offre du soutien aux organismes sans but lucratif, aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux partenaires autochtones pour la réalisation de recherches sur le logement.

Les objectifs du Fonds sont de soutenir l'avancement de la recherche fondée sur des données probantes qui aborde les problèmes de logement au Canada , de favoriser la collaboration pour élaborer de nouvelles solutions de logement et de développer la capacité de recherche dans le secteur canadien de l'habitation.

, de favoriser la collaboration pour élaborer de nouvelles solutions de logement et de développer la capacité de recherche dans le secteur canadien de l'habitation. Le Fonds offre un soutien financier à la recherche par l'entremise de trois volets d'activité : Activités de planification : Jusqu'à 75 000 $ sur une durée maximale de 12 mois pour aider les organisations à jeter les bases de futurs projets de recherche. Projets de recherche : Jusqu'à 250 000 $ sur une durée maximale de 24 mois pour appuyer des initiatives de recherche détaillées avec des méthodes et des objectifs clairs. Projets de mobilisation des connaissances : Jusqu'à 75 000 $ sur une durée maximale de 12 mois pour mettre l'accent sur des stratégies visant à communiquer des résultats de recherche.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) administre ce programme au nom du gouvernement du Canada dans le cadre de la SNL.

dans le cadre de la SNL. La SNL du gouvernement du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Document d'information : Fonds de recherche et de planification de la SCHL - Propositions sélectionnées pour 2024

Proposition

sélectionnée Partenaires Emplacement

du projet Financement

accordé Trouver des stratégies pour optimiser et mettre à

l'échelle l'aménagement de logements communautaires Organisation responsable : • Association du logement sans

but lucratif de l'Ontario Organisation partenaire : • StrategyCorp Ontario 34 388 $ Solutions de logement efficaces : Pratiques exemplaires

pour les gens sans logement ayant eu des démêlés

avec la justice Organisation responsable : • Société John Howard de l'Ontario Organisation partenaire : • Société de recherche sociale appliquée Ontario 187 500 $ Exposition à la fumée des feux de forêt à Pelican Narrows :

Améliorer la qualité de l'air intérieur dans la Nation crie de

Peter Ballantyne Organisation responsable : • Nation crie de Peter Ballantyne Organisations partenaires : • Université Toronto Metropolitan • Université de Toronto • Université Carleton Saskatchewan 249 915 $ Parcours invisibles : Documenter les réseaux spatiaux

et résidentiels de migrants en situation d'itinérance à

Montréal Organisation responsable : • Collectif Liquid Space Lab Organisations partenaires : • Architecture Sans Frontières Québec • Université de Montréal • Institut universitaire SHERPA • Le regroupement des organismes en

hébergement pour les personnes migrantes Québec 79 575 $ Espace-Vie TSA : Une solution d'habitation novatrice

pour adultes autistes ayant des grands besoins Organisation responsable : • Espace-Vie TSA Organisation partenaire : • Université du Québec à Trois-Rivières Québec 179 783 $ Feuille de route pour les logements avec services de

soutien destinés aux jeunes noirs Organisation responsable : • REST Centres Organisation partenaire : • Observatoire canadien sur l'itinérance Ontario 73 500 $ Options en Ontario : Évaluer les règlements sur le

zonage et sur l'utilisation des terres ainsi que leur

effet sur l'offre de logements pour différents groupes Organisation responsable : • One Ontario Organisations partenaires : • AECO Innovation Lab • LandLogic Ontario 88 200 $ Recherche de solutions pour l'acquisition de logements

très abordables par la collectivité Organisation responsable : • Downtown Eastside Community Land

Trust Association Organisations partenaires : • Université de la Colombie-Britannique • Vancouver Aboriginal Community

Policing Centre • Réseau canadien des fiducies foncières

communautaires • Parkdale Neighbourhood Land Trust Colombie-Britannique 60 000 $ Le logement communautaire et l'assurance dans un

contexte de changement climatique : Étudier les

répercussions de l'évolution des protections d'assurance

sur le secteur du logement communautaire, et cerner

des politiques et des pratiques novatrices pour renforcer

la résilience Organisation responsable : • The Resilience Institute Organisations partenaires : • Université Ambrose • Université Mount Royal • Climate Ready Together Ltd Canada 71 250 $ Données sur l'itinérance chez les Métis : Créer des

outils et consulter les collectivités pour recueillir des

données pertinentes sur le plan culturel Organisation responsable : • Nation métisse de l'Ontario Organisation partenaire : • Institute for Clinical Evaluative

Sciences Ontario 74 750 $ Projet dirigé par des Autochtones : outil d'évaluation

des besoins en matière de logement Organisation responsable : • Aboriginal Housing Management

Association Organisations partenaires : • Université de la Colombie-Britannique • Autorité sanitaire des Premières Nations Colombie-Britannique 249 637 $ Exploiter le potentiel de Sagatay : Un programme

d'hébergement de transition pour les hommes

autochtones Organisation responsable : • Na-Me-Res Organisation partenaire : • Observatoire canadien sur l'itinérance Ontario 73 882 $ Offre de logements abordables aux communautés

noires : Études de cas Organisation responsable : • Black Planning Project Organisations partenaires : • Akoma Holdings • Upper Hammonds Plains Community

Land Trust • Studio of Contemporary Architecture • Université de Calgary • Hogan's Alley Society • ZZap Consulting Canada 120 000 $ Évaluation des besoins en matière de logement

de la Nation métisse en Saskatchewan Organisation responsable : • Nation métisse de la Saskatchewan Organisation partenaire : • Northern Research Group Saskatchewan 75 000 $ Cadre d'évaluation des immeubles axé sur les

locataires et visant la remise en état des

logements pour ménages à faible revenu dans

le quartier Downtown Eastside de Vancouver Organisation responsable : • Downtown Eastside Single Room

Occupancy Collaborative Organisations partenaires : • Downtown Eastside Community

Land Trust • Université de la Colombie-Britannique • Ville de Vancouver Colombie-Britannique 66 700 $

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]