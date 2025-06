COQUITLAM, BC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les coûts. Afin d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un investissement de 24,6 millions de dollars dans la rénovation écoénergétique transformatrice de 134 logements et la construction de 18 unités intercalaires pour les personnes âgées à Coquitlam.

L'annonce a été faite sur le site de l'ensemble résidentiel L.J. Christmas Apartments, situé au 560 Austin Avenue, à Coquitlam, par Jake Sawatzky, député fédéral de New Westminster--Burnaby--Maillardville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Bill Cox, vice-président de la Burquitlam Senior Housing Society, et Rupert Campbell, directeur non associé de Montage Development Consultants.

Grâce au financement et au soutien du gouvernement fédéral, la Burquitlam Senior Housing Society ajoutera 18 logements accessibles à l'immeuble et réalisera des rénovations écoénergétiques majeures dans tous les logements. Il s'agit notamment de nouvelles fenêtres à double vitrage dans tous les logements et toutes les aires communes, de l'installation de thermopompes pour fournir chauffage et climatisation aux résidents, de systèmes à faible débit d'eau pour la conservation de l'eau. Tous les travaux se traduiront par une réduction globale de 95 % des émissions de gaz à effet de serre et une amélioration de 60 % de l'efficacité énergétique.

Une concertation ciblée est essentielle pour construire un secteur canadien de I'habitation fort. Travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif permettra de réduire les coûts et de construire des logements à un niveau et à un rythme jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Ces nouveaux logements et ces rénovations sont un pas dans la bonne direction pour les personnes âgées de Coquitlam. Travailler avec la Burquitlam Senior Housing Society nous permet de nous rapprocher de notre objectif d'offrir plus de logements abordables à la population canadienne. En veillant à ce que les gens aient un foyer sûr et stable pour vieillir chez eux, nous contribuons à bâtir une collectivité forte pour tout le monde. » - Jake Sawatzky, député fédéral de New Westminster--Burnaby--Maillardville, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Au nom de la Burquitlam Senior Housing Society et de la direction de L.J. Christmas Apartments, je tiens à dire que nous sommes honorés de recevoir cet incroyable financement pour ajouter 18 appartements et réaliser des rénovations écoénergétiques. Ainsi, L.J. Christmas Apartments sera là pour offrir des logements viables et abordables aux personnes âgées pour les décennies à venir. Les modernisations apportées, notamment des thermopompes, le réglage de la température dans les logements et des fenêtres à double vitrage, amélioreront considérablement le confort et le bien-être de nos locataires. Nous tenons à remercier tout particulièrement la SCHL. » - Bill Cox, vice-président, Burquitlam Senior Housing Society

« La collaboration avec la SCHL, la Burquitlam Senior Housing Society, la Ville de Coquitlam et l'équipe chargée de réaliser ce projet transformateur a été le point culminant de l'année écoulée. Grâce à ce travail, nous avons obtenu des résultats que personne ne croyait possibles. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts est une initiative de financement incroyable pour revitaliser les immeubles sans but lucratif vieillissants. Il vise à éliminer les émissions de carbone, à améliorer la qualité de vie et la résilience climatique et à prolonger la durée de vie de ces immeubles pour une autre génération de personnes dans le besoin au Canada. Nous sommes très fiers de travailler sur ce projet d'ensemble résidentiel et espérons en réaliser beaucoup d'autres. » - Rupert Campbell, directeur non associé, Montage Development Consultants

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Le volet Construction est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.

L'ensemble résidentiel sans but lucratif L.J. Christmas Apartments est destiné aux personnes âgées autonomes de plus de 60 ans. Jouissant d'une position centrale près du centre commercial Lougheed, il est situé à proximité des transports en commun, des épiceries, des banques, des restaurants, des cliniques médicales, des installations récréatives pour personnes âgées et d'autres commodités.

Tous les appartements sont proposés à des loyers abordables pour les personnes âgées à revenu limité, et la priorité est accordée aux habitants de Coquitlam. Les loyers comprennent le chauffage, l'eau chaude, l'électricité et le câble de base. Les travaux devraient être achevés au début de 2027.

Le financement apporté pour cet ensemble de logements est le suivant : 24,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, dont 21,8 millions de dollars du Programme canadien pour des logements abordables plus verts - Financement de rénovations, 130 000 $ du Programme canadien pour des logements abordables plus verts - Financement des activités préalables aux rénovations et 2,7 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable; 255 000 $ de la Burquitlam Senior Housing Society sous forme de contribution financière; 80 000 $ de Vancity; 30 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités pour les coûts d'évaluation de faisabilité.



Autres renseignements :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés jusqu'à maintenant.

Depuis 1971, L.J. Christmas Apartments (site Web en anglais seulement) fournit des logements aux personnes âgées de Coquitlam.

