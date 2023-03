Le gouvernement du Québec soutient le Festival Metropolis bleu

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 172 400 $ à la Fondation Metropolis bleu, qui organise le Festival littéraire international Metropolis bleu. La version hybride du Festival a commencé le 22 mars dernier, par une programmation en ligne, et culminera avec des activités en salles du 27 au 30 avril prochain.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour son 25e anniversaire, le Festival se déroulera sur le thème de l'avenir. Ainsi, les questions touchant le futur de la littérature, la diversité des langues, les habitats humains et la planète seront au programme pour les gens passionnés de culture, de lettres et de débats d'idées qui y prendront part.

Citations :

« La lecture est un plaisir qui se partage. Grâce à la programmation riche et variée de son festival, la Fondation Metropolis bleu contribue à rendre accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes, la littérature d'ici et d'ailleurs. Les activités proposées sont autant d'expériences culturelles originales qui font plonger les visiteurs dans l'imaginaire des nombreux artistes réunis pour l'occasion. Je suis fier de l'appui que le gouvernement accorde à la Fondation, qui a pour mission d'accroître la diffusion des œuvres sur la scène internationale. Par ailleurs, la thématique mise de l'avant, pour le quart de siècle du Festival, ne manquera pas d'alimenter les réflexions sur le monde de demain; je vous invite à y prendre part! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Depuis 25 ans, le Festival Metropolis bleu offre le meilleur des œuvres d'ici et d'ailleurs aux amatrices et amateurs de littérature. En plus de renforcer la vitalité de la métropole et de participer à son rayonnement, ce festival génère des retombées culturelles importantes pour Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu un montant de 70 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival. L'organisme a également obtenu une bonification totale de 45 400 $ s'étalant sur deux exercices financiers ( 2022-2023 et 2023-2024) provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à la Fondation Metropolis bleu un montant de 70 000 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux pour la présentation du Festival. L'organisme a également obtenu une bonification totale de 45 400 $ s'étalant sur deux exercices financiers ( 2023-2024) provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère de la Culture et des Communications octroie à la Fondation Metropolis bleu la somme de 8 000 $ par le biais du programme Autres interventions particulières en culture et communications, ainsi qu'une aide de 9 000 $ découlant du programme Aide aux projets - Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2, afin de souligner la 25 e édition du Festival littéraire international Metropolis bleu.

édition du Festival littéraire international Metropolis bleu. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes :

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Médias sociaux :

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie,ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746