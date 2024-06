Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette édition spéciale de la SuperFrancoFête

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière totale de 3 500 000 $ à la SuperFrancoFête 2024, cet événement de calibre international qui met en lumière la diversité musicale francophone du monde entier. Cette nouvelle édition, qui marquera le 50e anniversaire de la SuperFrancoFête de 1974, débutera par le spectacle Plaines de chansons le 26 juillet et se poursuivra à l'Agora de Québec du 15 au 31 août 2024.

Le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La SuperFrancoFête réunit des artistes d'ici et d'ailleurs qui font rayonner notre langue commune, le français, tout en rassemblant les Québécois et les visiteurs autour de mélodies dans une ambiance festive.

Citations :

« Cette troisième SuperFrancoFête promet d'être mémorable, avec son spectacle gratuit sur les plaines d'Abraham. Quoi de plus symbolique qu'un événement rassembleur autour de la langue française dans un lieu emblématique du berceau de l'Amérique française? Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à cette véritable ode au talent francophone. J'encourage les Québécois et les visiteurs de tous horizons à assister aux festivités! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« La SuperFrancoFête est un rendez-vous qui contribue au dynamisme de la Capitale-Nationale et à son offre touristique. Elle contribue à la notoriété du Québec en tant que destination francophone par excellence et met en lumière l'incroyable talent de nos artistes et de notre industrie événementielle, et ce, à travers la francophonie. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à participer aux festivités et je les invite à parcourir la ville de Québec pour découvrir son histoire, goûter à ses saveurs et profiter des activités qui l'animent en cette période estivale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de la Capitale-Nationale est le lieu tout indiqué pour célébrer notre langue française, comme en témoigne notre histoire. Je me réjouis d'accueillir dans la merveilleuse ville de Québec les artistes francophones de partout, artistes qui viendront ajouter pétillance et couleur à notre effervescence culturelle déjà impressionnante. Visiteurs, que vous soyez d'ici ou de passage, profitez-en pour découvrir les nombreux attraits qu'offre la région, en français bien entendu! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

L'aide financière accordée se répartit comme suit :

2 M$ du ministère de la Langue française, pour soutenir la tenue du spectacle gratuit sur les plaines d'Abraham, en vertu d'une entente spécifique;

750 000 $ du ministère du Tourisme, pour soutenir la tenue de l'événement complet, par le biais de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques;

750 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale, également pour soutenir la tenue du spectacle gratuit sur les plaines d'Abraham ainsi que la tenue de la programmation payante à l'Agora de Québec, grâce à son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

