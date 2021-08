Le gouvernement du Québec appuie le 5e Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal

MONTRÉAL, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal, qui se déroule jusqu'au 15 août prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide totale de 510 000 $ pour cet événement.

Cette 5e édition, qui se déroule au Grand Quai du Port de Montréal, accueille plus d'une centaine de triathloniens ainsi que des athlètes amateurs. Afin d'assurer un environnement sécuritaire pour les participants et les personnes venues les encourager, les consignes de la santé publique en vigueur seront appliquées. Rappelons que ce triathlon est l'une des étapes des séries mondiales de la Fédération internationale de triathlon, qui regroupe plusieurs villes, dont Yokohama et Hambourg.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement soit fier partenaire du Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal, qui permet aux adeptes de ce sport de relever le défi qu'ils se sont lancé dans le magnifique contexte urbain de notre métropole. Je tiens à féliciter les organisateurs, qui ont su s'adapter afin de présenter cet événement dans une formule renouvelée, le tout dans le respect des mesures sanitaires. Voilà l'occasion idéale de profiter de la saison estivale et des nombreux attraits touristiques qu'offrent Montréal et ses environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la tenue du Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal. Grâce à sa portée internationale, cet événement d'envergure positionne la métropole comme ville sportive, et c'est pourquoi je suis fière du soutien annoncé aujourd'hui. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme octroie une aide de 285 000 $ au Triathlon Mondial Groupe Copley de Montréal en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 225 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Information : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 83746

