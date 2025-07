Nouvelles modalités du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques - Plus de soutien pour les festivals et les événements touristiques, plus de retombées économiques pour le Québec

QUÉBEC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce avec enthousiasme de nouvelles modalités au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ces bonifications permettront de soutenir encore davantage ces moteurs de développement incontournables pour le tourisme et l'économie du Québec.

Ces ajustements, pensés en concertation avec des promoteurs, des organisateurs et des acteurs du milieu, témoignent de la volonté du gouvernement de répondre aux besoins concrets du terrain.

Parmi les changements importants et significatifs :

Pour le volet 1 - Festivals et événements touristiques majeurs , l'aide financière maximale passe de 1 million de dollars à 1,25 million .

, l'aide financière maximale passe de . Pour le volet 4 - Événements ponctuels , l'aide maximale pouvant être accordée bondit de 750 000 $ à 2 millions de dollars . En contrepartie, le seuil minimal des coûts admissibles pour présenter une demande dans le cadre de ce volet est porté à 2 millions de dollars , plutôt qu'à 1 million.

, l'aide maximale pouvant être accordée bondit de . En contrepartie, le seuil minimal des coûts admissibles pour présenter une demande dans le cadre de ce volet est porté à , plutôt qu'à 1 million. Enfin, pour assurer une prévisibilité optimale, les organisateurs pourront à nouveau bénéficier d'une aide triennale ou jusqu'à la fin du programme. Il sera également possible de réviser à la hausse une seule fois l'aide financière, si les coûts admissibles augmentent de plus de 20 %.

Les festivals et les événements touristiques sont de véritables locomotives économiques. À titre d'exemple, les six principaux événements touristiques majeurs génèrent à eux seuls des retombées moyennes de 30 millions de dollars chacun par année.

Grâce à ce programme important, le gouvernement a soutenu en 2024-2025 plus de 300 événements à travers le Québec, qui ont su maintenir, enrichir et renouveler l'offre événementielle.

Citation :

« Les festivals et les événements font partie de l'image de marque du Québec et sont une des clés de voûte de son offre touristique. Ces produits d'appel importants auprès des visiteurs de l'extérieur représentent de véritables locomotives économiques pour nos régions. Avec ce nouveau cadre normatif, on continue d'offrir au secteur événementiel le soutien et la prévisibilité dont il a besoin pour se développer, tout en se donnant des moyens supplémentaires pour faire face à la concurrence internationale et attirer et maintenir au Québec encore plus d'événements d'envergure. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le nouveau cadre normatif du programme s'applique aux festivals et aux événements ayant lieu après le 1 er avril 2026 (volet 4) et le 1 er mai 2026 (autres volets).

avril 2026 (volet 4) et le 1 mai 2026 (autres volets). Le premier appel de projets lié au nouveau cadre normatif sera annoncé ultérieurement. Il est possible de faire une demande dès maintenant pour le volet 4, pour un événement se déroulant après le 1 er avril 2026.

avril 2026. Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec; accroître les retombées économiques pour les régions et les communautés locales.

Dans le plus récent budget du gouvernement du Québec, les sommes prévues portent l'enveloppe du programme à 140,4 millions de dollars pour 2026-2027 à 2029-2030, soit une hausse de 5 millions annuellement par rapport à 2025-2026.

Pour les volets 1 et 2, les études (provenance et achalandage/retombées économiques) réalisées avant 2025 seront acceptées. Toutefois, pour le volet 1, tous les organisateurs d'événements soutenus devront en réaliser de nouvelles avant la fin de leur convention d'aide. Ceux appuyés au volet 2 devront faire de même si leur étude a été réalisée avant 2023.

Lien connexe :

Programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook

X

Linkedin

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]