Le gouvernement du Québec appuie la Virée classique

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer près de 410 000 $ pour la tenue de la Virée classique organisée par l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui commence aujourd'hui et se déroule jusqu'au 20 août prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce.

La Virée classique célèbre son 10e anniversaire cette année. Pour l'occasion, l'OSM propose un programme incluant un grand concert d'ouverture gratuit sur l'Esplanade du Parc olympique ainsi que de nombreux concerts présentés notamment à la Maison symphonique et à la Place des Arts. À cette programmation s'ajoute plus d'une centaine d'activités gratuites pour tous, et ce, tout au long de la fin de semaine.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cette édition de la Virée classique, un événement qui bonifie l'offre touristique du Québec et qui fait vivre une expérience tout à fait unique aux festivaliers qui y participent. Ce rassemblement musical se renouvelle sans cesse pour présenter aux amoureux de musique classique un programme varié permettant de belles découvertes. Bravo aux organisateurs, qui mettent en lumière le savoir-faire de notre industrie événementielle et qui permettent à la métropole de briller! Je souhaite que les visiteurs mettent à profit leur passage dans la ville pour découvrir sa gastronomie et de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cela fait maintenant 10 ans que la Virée de l'OSM enrichit le calendrier d'activités culturelles de Montréal et anime des lieux emblématiques de la métropole, comme le Parc Olympique et le Quartier des spectacles. Je suis fier que notre gouvernement soutienne cet événement qui démocratise la musique classique et qui permet à tous d'apprécier ou de découvrir le talent de l'Orchestre symphonique de Montréal. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 208 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de la Virée classique en accordant une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique et directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 438 777-3777; Informations : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746